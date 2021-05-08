Смертность от COVID-19 в мире занижена в два раза, а в Украине – в три. Исследование

Пандемия COVID-19 вызвала почти 6,9 миллиона смертей во всем мире, что вдвое больше, чем официально зафиксировано. В Украине статистика может быть заниженной втрое.

Такие данные получили ученые независимой исследовательской организации "Институт показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME), сказано на сайте учреждения.

"Этот анализ показывает, что фактические потери значительно больше. Понимание истинного числа смертей от COVID-19 помогает нам оценить масштабы этого глобального кризиса и предоставляет ценную информацию политикам, которые разрабатывают планы реагирования и восстановления", – сказал директор IHME доктор Крис Мюррей.

Согласно данным IHME, реальный показатель смертности от COVID-19 в Украине составляет 138 507 летальных случаев, тогда как официальная статистика указывает на 46 200 умерших по состоянию на 8 мая.

Специалисты пришли к выводу, что данные по смертности от коронавируса занижены почти во всех странах мира. Многие случаи смерти от COVID-19 не регистрируются, так как страны сообщают только о случаях смерти в больницах или у пациентов с подтвержденной инфекцией. Во многих городах слабая система отчетности о состоянии здоровья и низкий доступ к медицинской помощи усиливают эту проблему, говорится в исследовании.

Так, например, в США умерли более 905 000 человек, хотя официально зарегистрировано только 574 000 смертей. Почти втрое занижены данные по смертям в Индии (654 395 смертей против официальных 221 181), в Мексике (617 127 против 217 694). А в России почти в пять раз (593 610 против 109 334).

В 10 и более раз занижены показатели смертности в Японии (108 320 фактических против официальных 10 390), Египте (170 041 против 13 529), Казахстане (81 696 против 5 620).

В полтора раза статистика занижена в Италии (175 832 против 121 257), в 2,2 раза в Польше (149 855 против 68237), в 1,4 раза в Великобритании (209 661 против 150 519).

20 стран с наибольшим числом смертей от COVID-19 (март 2020-май 2021):