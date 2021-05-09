Украина за сутки стала 2-й в Европе по смертности от коронавируса

В мире за прошедшие сутки диагностировали более 783 тысяч новых заражений коронавирусом и более 13 000 смертей от него. Украина по последнему показателю оказалась 2-й в Европе.

Как известно, на 8 мая в нашей стране было зафиксировано 370 новых летальных случаев. Об этом свидетельствуют и статистические данные с сайта Worldometers.

Согласно им, ныне рекорды по COVID-19 продолжает бить Индия – там за сутки добавилось более 409 тысяч новых заражений, кроме того, власти сообщили о самом высоком показателе смертности среди зараженных с начала пандемии – свыше 4000. Reuters пишет, что больницы там ни могут справиться с наплывом больных и те умирают, так и не дождавшись профессиональной помощи.

Также много новых больных выявили в Бразилии – более 63 тыс., США – 35 тыс., Франции – 20 тыс., Турции и Аргентине – по 18 тыс. Украина по показателю новых заражений (почти 9 тысяч) заняла 11 место в мире и четвертое – в Европе.

Больше всего летальных случаев, кроме Индии, было зафиксировано в Бразилии и США – более 2 тыс. и 600 соответственно. Если по уровню смертности за сутки от коронавируса в Европе Украина оказалась второй, то в мире заняла 7-ю позицию.

За все время пандемии коронавирус унес жизни более 3,2 млн жителей планеты. Но вылечились от недуга 135,7 млн человек. Сейчас в мире насчитывается свыше 19 млн активных случаев заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи определили, что пандемия привела к почти 6,9 миллиона смертей во всем мире, что вдвое больше, чем официально зафиксировано. В Украине статистика может быть заниженной втрое.