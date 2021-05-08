В Украине коронавирусом за сутки заболели почти 9 тысяч человек

По состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждены 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 710 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 46 200 человек (+370 за сутки), а 1 750 570 пациентов (+19 408 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

Проведено тестирований за сутки – 87 641 (в частности методом ПЦР – 39 126, методом ИФА – 14 791, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 33 724).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев – 753 случая / 5032 прививки;

Винницкая область – 225 случаев / 1939 прививок;

Волынская область – 221 случай / 718 прививок;

Днепропетровская область – 668 случаев / 3574 прививки;

Донецкая область – 569 случаев / 1133 прививки;

Житомирская область – 269 случаев / 741 прививки;

Закарпатская область – 121 случай / 597 прививок;

Запорожская область – 424 случая / 1516 прививок;

Ивано-Франковская область – 165 случаев / 1201 прививки;

Киевская область – 370 случаев / 2662 прививки;

Кировоградская область – 143 случая / 1088 прививок;

Луганская область – 264 случая / 670 прививок;

Львовская область – 478 случаев / 3215 прививок;

Николаевская область – 286 случаев / 857 прививок;

Одесская область – 366 случаев / 1618 прививок;

Полтавская область – 317 случаев / 673 прививки;

Ривненская область – 475 случаев / 1256 прививок;

Сумская область – 352 случая / 1078 прививок;

Тернопольская область – 264 случая / 578 прививок;

Харьковская область – 623 случая / 198 прививок;

Херсонская область – 227 случаев / 1940 прививок;

Хмельницкая область – 378 случаев / 1184 прививки;

Черкасская область – 314 случаев / 995 прививок;

Черновицкая область – 105 случаев / 475 прививок;

Черниговская область – 333 случая / 1108 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Индии для борьбы с эпидемией коронавируса.