Введение COVID-сертификатов в Украине: Степанов пояснил, можно ли подделать

Сертификаты вакцинации против коронавируса, которые в ближайшие месяцы планируют запустить в Украине, подделать будет невозможно.

Документы попытаются сделать совместимыми не только с теми, которые будут выдавать в странах Евросоюза, но и в других государствах. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает "Гордон".

"Все данные будут полностью защищены. Они с нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от пожеланий того или иного гражданина", – отметил он.

По его словам, информация будет содержаться в электронном виде. Если что-то надо будет распечатать, это можно будет сделать с помощью генерирования QR-кода, в котором будут зашифрованы все данные.

"Подделать – нет. То, в чем нас убеждают специалисты, – что это будет почти невозможно. Наверное, подделать QR-код можно, но последствия этой подделки... Потому что оно будет полностью стыковаться с нашей центральной базой данных и будет обмен ими в частности с нашими европейскими коллегами", – добавил глава Минздрава.

Напомним: накануне Степанов отметил, что сертификаты вакцинации против COVID-19 могут быть запущены в Украине до 1 июля 2021 года. Они будут содержать данные о прививках, сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении от COVID-19.

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