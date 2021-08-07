Новый рекорд в Японии и почти 700 тыс. заболевших за сутки. Хроника коронавируса на 7 августа

По состоянию на субботу, 7 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 202,4 млн человек. За минувший день выявили 694 690новых инфицированных, умерли еще 10 155. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 181,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (130,7 тыс.), Бразилии (42,1 тыс.) и Индонезии (3,5 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 257 478 случаев заражения, с начала пандемии умерли 53 065 человек, а 2 189 293 вылечились.

В Моршине Львовской области от коронавируса вакцинировано уже 66% населения, за два месяца там не заболел ни один человек. Подробнее об эксперименте Минздрава по формированию коллективного иммунитета в городе читайте по ссылке.

В аэропорту "Киев" (Жуляны) открылся пункт вакцинации против COVID-19. Прививку препаратом CoronaVac можно будет сделать в международном терминале А.

В Японии установлен новый рекорд по количеству заболевших за сутки – 15 455 человек . Общее количество заразившихся превысило 1 млн.

В Бразилии отказались от 37 млн доз российской вакцины "Спутник", поставки сорвались. Препарат перенаправят в Мексику, Боливию и Аргентину, заявили в РФ.