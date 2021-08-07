Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

София Закревская
София Закревская
Covid
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине

В субботу, 7 августа, Киев стал лидером по количеству новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в столице Украины заболели 176 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За день в Киеве от COVID-19 умерли два человека, а победили болезнь – 985.

Много заболевших и в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75), Херсонской (68) и Львовской (62) областях. Херсонщина и Львовщина также стали лидерами по количеству летальных случаев за день – 6 и 3 соответственно.

Меньше всего новых инфицированных за 6 августа в Волынской (3), Кировоградской (9), Ривненской (12) и Закарпатской (12), Ивано-Франковской (17) областях.

Видео дня

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 176 случаев;

  • Винницкая область – 29 случаев;

  • Волынская область – 3 случая;

  • Днепропетровская область – 75 случаев;

  • Донецкая область – 50 случаев;

  • Житомирская область – 31 случай;

  • Закарпатская область – 12 случаев;

  • Запорожская область – 47 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 17 случаев;

  • Киевская область – 48 случаев;

  • Кировоградская область – 9 случаев;

  • Луганская область – 34 случая;

  • Львовская область – 62 случая;

  • Николаевская область – 18 случаев;

  • Одесская область – 76 случаев;

  • Полтавская область – 32 случая;

  • Ривненская область – 12 случаев;

  • Сумская область – 26 случаев;

  • Тернопольская область – 31 случай;

  • Харьковская область – 100 случаев;

  • Херсонская область – 68 случаев;

  • Хмельницкая область – 23 случая;

  • Черкасская область – 21 случай;

  • Черновицкая область – 31 случай;

  • Черниговская область – 23 случая.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 258 532 случая коронавирусной инфекции. Из них 1054 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 72 ребенка и 13 медработников. Такие высокие показатели заболеваемости фиксируют уже третьи сутки подряд.

Статистика по коронавирусу на 7 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин назвал преступниками людей, которые не носят маски, и заявил о неготовности страны к новой вспышке заболеваемости.

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