Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 в Украине
В субботу, 7 августа, Киев стал лидером по количеству новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в столице Украины заболели 176 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. За день в Киеве от COVID-19 умерли два человека, а победили болезнь – 985.
Много заболевших и в Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75), Херсонской (68) и Львовской (62) областях. Херсонщина и Львовщина также стали лидерами по количеству летальных случаев за день – 6 и 3 соответственно.
Меньше всего новых инфицированных за 6 августа в Волынской (3), Кировоградской (9), Ривненской (12) и Закарпатской (12), Ивано-Франковской (17) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 176 случаев;
Винницкая область – 29 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 75 случаев;
Донецкая область – 50 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 17 случаев;
Киевская область – 48 случаев;
Кировоградская область – 9 случаев;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 62 случая;
Николаевская область – 18 случаев;
Одесская область – 76 случаев;
Полтавская область – 32 случая;
Ривненская область – 12 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 31 случай;
Харьковская область – 100 случаев;
Херсонская область – 68 случаев;
Хмельницкая область – 23 случая;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 31 случай;
Черниговская область – 23 случая.
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 258 532 случая коронавирусной инфекции. Из них 1054 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 72 ребенка и 13 медработников. Такие высокие показатели заболеваемости фиксируют уже третьи сутки подряд.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин назвал преступниками людей, которые не носят маски, и заявил о неготовности страны к новой вспышке заболеваемости.
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