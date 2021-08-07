В Украине фиксируют больше тысячи больных коронавирусом третьи сутки подряд

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине фиксируют больше тысячи больных коронавирусом третьи сутки подряд

По состоянию на утро субботы, 7 августа, в Украине официально подтверждено 2 258 532 случая коронавирусной инфекции. Из них 1054 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 72 ребенка и 13 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 085 человек (+20 за сутки), выздоровели 2 190 686 (+1 393 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 534 пациента.

Отметим, что такие высокие показатели заболеваемости фиксируют уже третьи сутки подряд. 6 августа стало известно о 1081 инфицированном, а 5 августа – о 1052.

За сутки протестировано:

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  • методом ПЦР – 22 273 человека;

  • методом ИФА – 9 628 человек;

  • экспресс-тестами – 14 940 человек.

В Украине был установлен новый рекорд вакцинации – за сутки сделали 170 602 прививки. Первую дозу получили 101 550 человек, а полностью иммунизированы – 69 052 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 176 случаев;

  • Винницкая область – 29 случаев;

  • Волынская область – 3 случая;

  • Днепропетровская область – 75 случаев;

  • Донецкая область – 50 случаев;

  • Житомирская область – 31 случай;

  • Закарпатская область – 12 случаев;

  • Запорожская область – 47 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 17 случаев;

  • Киевская область – 48 случаев;

  • Кировоградская область – 9 случаев;

  • Луганская область – 34 случая;

  • Львовская область – 62 случая;

  • Николаевская область – 18 случаев;

  • Одесская область – 76 случаев;

  • Полтавская область – 32 случая;

  • Ривненская область – 12 случаев;

  • Сумская область – 26 случаев;

  • Тернопольская область – 31 случай;

  • Харьковская область – 100 случаев;

  • Херсонская область – 68 случаев;

  • Хмельницкая область – 23 случая;

  • Черкасская область – 21 случай;

  • Черновицкая область – 31 случай;

  • Черниговская область – 23 случая.

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась неготовой к новой волне заболеваемости COVID-19, есть опасность внутрибольничных вспышек. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.

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