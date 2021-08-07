В Украине фиксируют больше тысячи больных коронавирусом третьи сутки подряд
По состоянию на утро субботы, 7 августа, в Украине официально подтверждено 2 258 532 случая коронавирусной инфекции. Из них 1054 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 72 ребенка и 13 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 085 человек (+20 за сутки), выздоровели 2 190 686 (+1 393 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 534 пациента.
Отметим, что такие высокие показатели заболеваемости фиксируют уже третьи сутки подряд. 6 августа стало известно о 1081 инфицированном, а 5 августа – о 1052.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 22 273 человека;
методом ИФА – 9 628 человек;
экспресс-тестами – 14 940 человек.
В Украине был установлен новый рекорд вакцинации – за сутки сделали 170 602 прививки. Первую дозу получили 101 550 человек, а полностью иммунизированы – 69 052 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 176 случаев;
Винницкая область – 29 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 75 случаев;
Донецкая область – 50 случаев;
Житомирская область – 31 случай;
Закарпатская область – 12 случаев;
Запорожская область – 47 случаев;
Ивано-Франковская область – 17 случаев;
Киевская область – 48 случаев;
Кировоградская область – 9 случаев;
Луганская область – 34 случая;
Львовская область – 62 случая;
Николаевская область – 18 случаев;
Одесская область – 76 случаев;
Полтавская область – 32 случая;
Ривненская область – 12 случаев;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 31 случай;
Харьковская область – 100 случаев;
Херсонская область – 68 случаев;
Хмельницкая область – 23 случая;
Черкасская область – 21 случай;
Черновицкая область – 31 случай;
Черниговская область – 23 случая.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина оказалась неготовой к новой волне заболеваемости COVID-19, есть опасность внутрибольничных вспышек. Об этом сообщил врач-эпидемиолог, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин.
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