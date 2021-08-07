В Украине установили новый рекорд по вакцинации от COVID-19: больше 170 тыс. уколов за сутки

В пятницу, 6 августа, в Украине установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса. За сутки сделали 170 602 прививки, первую дозу получили 101 550 граждан, а завершили иммунизацию 69 052 человека.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. С начала кампании вакцинации в Украине сделали уже 6 408 308 уколов.

В течение минувших суток прививки делали 911 мобильных бригад, 2 705 пунктов и 316 центров вакцинации. Больше всего людей за день вакцинировали в Киеве (26 738), Днепропетровской (18 743), Харьковской (10 666) и Киевской (10 574) областях.

Меньше всего прививок сделали в Луганской (2228), Волынской (2556), Ривненской (2805) и Черновицкой (2873) областях.

Видео дня

На данный момент в Украине полностью вакцинированы уже 2 353 218 человек, а первую дозу получили 4 055 090 украинцев. Больше всего людей в стране привито вакцинами Comirnaty (Pfizer и BioNTech) – 1 370 350 и CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech – 1 149 207.

Кроме них в Украине используют препараты от AstraZeneca (SKBio и Covishield) и Spikevax/Moderna.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Львовщине в городе Моршин вакцину от коронавируса получили 66% населения. За последние два месяца там не было зафиксировано новых случаев инфицирования.