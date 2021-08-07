Премьер Италии объяснил причину введения COVID-паспортов: это нестабильная ситуация

Председатель Совета министров Италии Марио Драги сообщил, что на данный момент он доволен состоянием экономики страны, несмотря на пандемию, однако обстановку сложно назвать стабильной. При этом, по его словам, нельзя терять бдительность в борьбе с COVID-19.

Накануне в Италии было принято решение о выдаче с сентября "зеленого сертификата" (Green Pass – документа о вакцинации, негативном тесте на коронавирус или выздоровлении) для преподавателей и студентов, пишет La Repubblica. Его также будут должны получить те, кто пользуется междугородним транспортом.

Для того, чтобы ситуация с заболеваемостью, которая влияет и на экономику государства, улучшалась, Драги призвал итальянцев вакцинироваться и соблюдать карантинные меры.

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Премьер отметил, что на данный момент в Италии привили больше людей на 100 жителей страны, чем в Германии, Франции и США. Он добавил, что усилия по иммунизации населения необходимо продолжать.

"Это нестабильная ситуация: мы должны быть уверены, что сделали все, чтобы предотвратить обострение пандемии", – сказал Марио Драги.

Глава Совета министров подчеркнул, что пока неизвестно, достаточно ли тех мер, которые предпринимаются сейчас, для сдерживания COVID-19. Он объяснил, что все решения в стране принимаются с учетом нынешних данных о заболеваемости.

Как сообщал OBOZREVATEL, действие Green Pass в Италии началось 6 августа. Перед этим в стране прошли массовые митинги против таких пропусков, они состоялись в Аосте, Брешии, Генуе, Турине, Вероне, Флоренции, Неаполе, Милане и Риме.