Хроника коронавируса на 6 сентября: за сутки заболели 425 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 6 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 221,5 млн человек. За минувший день выявили 425 644 новых инфицированных, умерли еще 6608. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 197,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (58,6 тыс.), Индии (42,9 тыс.) и Великобритании (37,5 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

2 297 534 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 983 заболевших умерли, а 2 212 720 пациентов вылечились.

Видео дня

Ведущая инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала о вакцинации беременных и сравнила риски от иммунизации и самой коронавирусной болезни.

Украина получила инновационные препараты против коронавируса Bamlanivimab и Etesevimab. 60 тыс. флаконов лекарств от благотворительной организации Direct Relief прибыли из США.

Министерство иностранных дел Израиля сообщает, что организованные группы иностранных туристов снова смогут посещать Израиль с 19 сентября. Туристы должны иметь подтверждение второй вакцинации, сделанной в течение последних 6 месяцев, либо справку о третьей вакцинации. Кроме того, они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прибытия, и пройти серологический анализ по прибытии в аэропорт имени Бен-Гуриона.