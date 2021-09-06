В Украине зафиксировано свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 18 человек
По состоянию на утро понедельника, 6 сентября, в Украине официально подтверждено 2 298 307 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 773 заболевших, из них 62 – дети. Госпитализировали 635 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 54 001 человек (+18 за сутки), выздоровели 2 213 177 (+457). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 93 случая;
Винницкая область – 36 случаев;
Волынская область – 35 случаев;
Днепропетровская область – 43 случая;
Донецкая область – 12 случаев;
Житомирская область – 47 случаев;
Запорожская область – 40 случаев;
Ивано-Франковская область – 29 случаев;
Киевская область – 20 случаев;
Кировоградская область – 11 случаев;
Луганская область – 13 случаев;
Львовская область – 56 случаев;
Николаевская область – 19 случаев;
Одесская область – 63 случая;
Полтавская область – 3 случая;
Ривненская область – 7 случаев;
Сумская область – 28 случаев;
Тернопольская область – 61 случай;
Харьковская область – 49 случаев;
Херсонская область – 24 случая;
Хмельницкая область – 3 случая;
Черкасская область – 10 случаев;
Черновицкая область – 69 случаев;
Черниговская область – 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получила инновационные препараты против коронавируса Bamlanivimab и Etesevimab. 60 тыс. флаконов лекарств от благотворительной организации Direct Relief прибыли из США.
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