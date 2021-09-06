В Украине зафиксировано свыше 700 новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 18 человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 6 сентября, в Украине официально подтверждено 2 298 307 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружено за прошедшие сутки 773 заболевших, из них 62 – дети. Госпитализировали 635 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 54 001 человек (+18 за сутки), выздоровели 2 213 177 (+457). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 93 случая;

  • Винницкая область – 36 случаев;

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  • Волынская область – 35 случаев;

  • Днепропетровская область – 43 случая;

  • Донецкая область – 12 случаев;

  • Житомирская область – 47 случаев;

  • Запорожская область – 40 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 29 случаев;

  • Киевская область – 20 случаев;

  • Кировоградская область – 11 случаев;

  • Луганская область – 13 случаев;

  • Львовская область – 56 случаев;

  • Николаевская область – 19 случаев;

  • Одесская область – 63 случая;

  • Полтавская область – 3 случая;

  • Ривненская область – 7 случаев;

  • Сумская область – 28 случаев;

  • Тернопольская область – 61 случай;

  • Харьковская область – 49 случаев;

  • Херсонская область – 24 случая;

  • Хмельницкая область – 3 случая;

  • Черкасская область – 10 случаев;

  • Черновицкая область – 69 случаев;

  • Черниговская область – 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За сутки заболели 773 человека в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получила инновационные препараты против коронавируса Bamlanivimab и Etesevimab. 60 тыс. флаконов лекарств от благотворительной организации Direct Relief прибыли из США.

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