В Украине 4 региона не соответствуют "зеленому" уровню: список

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине 4 региона не соответствуют 'зеленому' уровню: список

В Украине в четырех областях превышен уровень заболеваемости коронавирусом (COVID-19). Киев, Луганская, Херсонская и Черновицкая области по состоянию на 4 сентября не соответствуют "зеленому" уровню.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Отмечается, что норма заболеваемости 75 больных на 100 тысяч человек. Но в четырех регионах этот показатель превышен:

  • Киев – 107

  • Луганская область – 135

  • Херсонская – 85

  • Черновицкая – 169

Кроме того, в Луганской, Львовской и Полтавской областях наблюдается отрицательная динамика уровня госпитализации пациентов с COVID-19.

Лидерами по уровню загруженности больничных коек с кислородом стала Черновицкая область (загруженность – 37,5% кислородных коек).

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По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Украине официально подтверждено 2 297 534 случая коронавирусной инфекции. Из них 1379 – обнаружены за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прогнозе Киевской школы экономики говорится, что в Украине коэффициент обнаружения новых случаев заражения коронавирусом пересек предельно допустимые для "зеленой" зоны показатели, также в регионах увеличилось госпитализаций. Такие факторы могут привести к новой волне заболеваемости COVID-19 и карантинным ограничениям в середине сентября.

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