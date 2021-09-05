В Украине зафиксировано свыше 1,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Украине официально подтверждено 2 297 534 случая коронавирусной инфекции. Из них 1379 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 102 ребенка и 28 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 983 человека (+17 за сутки), выздоровели 2 212 720 (+407 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 899 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 16 146 человек;
методом ИФА – 2 788 человек;
экспресс-тестами – 16 011 человек.
В течение субботы, 4 сентября, в Украине сделали 69 260 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 20 430 граждан, а завершили иммунизацию 48 830 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 141 случай;
Винницкая область – 46 случаев;
Волынская область – 19 случаев;
Днепропетровская область – 132 случая;
Донецкая область – 45 случаев;
Житомирская область – 70 случаев;
Закарпатская область – 3 случая;
Запорожская область – 81 случай;
Ивано-Франковская область – 35 случаев;
Киевская область – 41 случай;
Кировоградская область – 18 случаев;
Луганская область – 13 случаев;
Львовская область – 60 случаев;
Николаевская область – 18 случаев;
Одесская область – 90 случаев;
Полтавская область – 27 случаев;
Ривненская область – 27 случаев;
Сумская область – 39 случаев;
Тернопольская область – 54 случая;
Харьковская область – 144 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 45 случаев;
Черкасская область – 20 случаев;
Черновицкая область – 124 случая;
Черниговская область – 24 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как писал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская сообщила, что коронавирус – это иммунное заболевание, а не чисто вирусное, как, например, грипп. Она объяснила, кому грозит тяжелое течение болезни.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.