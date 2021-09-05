В Украине зафиксировано свыше 1,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, в Украине официально подтверждено 2 297 534 случая коронавирусной инфекции. Из них 1379 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 102 ребенка и 28 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 983 человека (+17 за сутки), выздоровели 2 212 720 (+407 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 899 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 16 146 человек;

методом ИФА – 2 788 человек;

экспресс-тестами – 16 011 человек.

В течение субботы, 4 сентября, в Украине сделали 69 260 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 20 430 граждан, а завершили иммунизацию 48 830 украинцев.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (144), Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 141 случай;

Винницкая область – 46 случаев;

Волынская область – 19 случаев;

Днепропетровская область – 132 случая;

Донецкая область – 45 случаев;

Житомирская область – 70 случаев;

Закарпатская область – 3 случая;

Запорожская область – 81 случай;

Ивано-Франковская область – 35 случаев;

Киевская область – 41 случай;

Кировоградская область – 18 случаев;

Луганская область – 13 случаев;

Львовская область – 60 случаев;

Николаевская область – 18 случаев;

Одесская область – 90 случаев;

Полтавская область – 27 случаев;

Ривненская область – 27 случаев;

Сумская область – 39 случаев;

Тернопольская область – 54 случая;

Харьковская область – 144 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 45 случаев;

Черкасская область – 20 случаев;

Черновицкая область – 124 случая;

Черниговская область – 24 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как писал OBOZREVATEL, Ольга Голубовская сообщила, что коронавирус – это иммунное заболевание, а не чисто вирусное, как, например, грипп. Она объяснила, кому грозит тяжелое течение болезни.