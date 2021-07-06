Хроника коронавируса на 6 июля: умерли более 4 млн с начала пандемии

По состоянию на вторник, 6 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,9 млн человек. За минувший день выявлено 336 тысяч новых инфицированных, умерли еще 6049. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 169 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 34 тыс., Индонезии – 29 тыс. и Великобритании – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 237 823 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 484 человека, а 2 171 601 вылечился.

OBOZREVATEL собрал данные о вакцинах, которые уже привезли в Украину, и о тех, которые больше всего обсуждаются в мире .

В Украине завершили стартовый этап внедрения цифровых COVID-сертификатов о вакцинации. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія, в Минцифры объяснили, как и кто может получить документ.