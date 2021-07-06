Хроника коронавируса на 6 июля: умерли более 4 млн с начала пандемии

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Смертность от коронавируса

По состоянию на вторник, 6 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,9 млн человек. За минувший день выявлено 336 тысяч новых инфицированных, умерли еще 6049. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 169 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 34 тыс., Индонезии – 29 тыс. и Великобритании – 27 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

С начала пандемии умерли более 4 млн.
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Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 6 июля:

  • США готовятся закупить 500 млн дополнительных доз вакцин Pfizer BioNTech для передачи их другим странам по программе COVAX, в том числе в Украину, сообщили в американском посольстве в Киеве.

  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин на брифинге в Одессе заявила, что Вашингтон окажет содействие Киеву в дальнейших поставках вакцины.

  • Из-за COVID-19 в больницу попала 66-летняя уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. В конце апреля она делала прививку.

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