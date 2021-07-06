В Украине снова начало расти количество новых случаев коронавируса

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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По состоянию на утро вторника, 6 июля, в Украине официально подтверждены 2 238 364 случая коронавирусной инфекции. Из них 541 обнаружены за прошедшие сутки, 26 – дети, 11 – медики. Госпитализировали 266 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 504 человека (+20 за сутки), выздоровели 2 172 687 (+1 086). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

За сутки в Украине заболел 541 человек.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 197 случаев;

  • Винницкая область – 13 случаев;

  • Волынская область – 3 случая;

  • Днепропетровская область – 24 случая;

  • Донецкая область – 22 случая;

  • Житомирская область – 12 случаев;

  • Закарпатская область – 6 случаев;

  • Запорожская область – 11 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 13 случаев;

  • Киевская область – 37 случаев;

  • Кировоградская область – 1 случай;

  • Луганская область – 25 случаев;

  • Львовская область – 19 случаев;

  • Николаевская область – 9 случаев;

  • Одесская область – 52 случая;

  • Полтавская область – 13 случаев;

  • Ривненская область – 4 случая;

  • Сумская область – 17 случаев;

  • Тернопольская область – 8 случаев;

  • Харьковская область – 10 случаев;

  • Херсонская область – 8 случаев;

  • Хмельницкая область – 7 случаев;

  • Черкасская область – 16 случаев;

  • Черновицкая область – 6 случаев;

  • Черниговская область – 8 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине завершили стартовый этап внедрения цифровых COVID-сертификатов о вакцинации. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія, в Минцифры объяснили, как и кто может получить документ.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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