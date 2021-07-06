В Украине снова начало расти количество новых случаев коронавируса
По состоянию на утро вторника, 6 июля, в Украине официально подтверждены 2 238 364 случая коронавирусной инфекции. Из них 541 обнаружены за прошедшие сутки, 26 – дети, 11 – медики. Госпитализировали 266 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 504 человека (+20 за сутки), выздоровели 2 172 687 (+1 086). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.
г. Киев – 197 случаев;
Винницкая область – 13 случаев;
Волынская область – 3 случая;
Днепропетровская область – 24 случая;
Донецкая область – 22 случая;
Житомирская область – 12 случаев;
Закарпатская область – 6 случаев;
Запорожская область – 11 случаев;
Ивано-Франковская область – 13 случаев;
Киевская область – 37 случаев;
Кировоградская область – 1 случай;
Луганская область – 25 случаев;
Львовская область – 19 случаев;
Николаевская область – 9 случаев;
Одесская область – 52 случая;
Полтавская область – 13 случаев;
Ривненская область – 4 случая;
Сумская область – 17 случаев;
Тернопольская область – 8 случаев;
Харьковская область – 10 случаев;
Херсонская область – 8 случаев;
Хмельницкая область – 7 случаев;
Черкасская область – 16 случаев;
Черновицкая область – 6 случаев;
Черниговская область – 8 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине завершили стартовый этап внедрения цифровых COVID-сертификатов о вакцинации. Сейчас они уже доступны некоторым пользователям в приложении Дія, в Минцифры объяснили, как и кто может получить документ.
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