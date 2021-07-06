В Индии тысячи людей вместо вакцин против коронавируса получили инъекцию физраствора

В Мумбаи (Индия) заявили, что тысячи людей стали жертвами широкомасштабной аферы по продаже поддельных вакцин против коронавируса. Потерпевшим вместо настоящей вакцины вводили физраствор.

Как сообщал CNN, в афере подозреваются врачи и медицинские работники, которые были арестованы полицией. Установлено, что было проведено минимум 12 кампаний по поддельной вакцинации.

"Они использовали соленую воду и делали ей инъекции. В каждом лагере фальшивой вакцинации, который они проводили, они делали это", – сказал высокопоставленный чиновник полицейского управления Мумбаи Вишал Тхакур.

По его словам, около 2500 человек получили поддельные уколы. Организаторы взимали с жертв деньги за уколы, заработав в общей сложности до 28 тысяч долларов.

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"Мы арестовали врачей. Они использовали больницу, которая производила поддельные сертификаты, флаконы, шприцы", – добавил Тхакур.

На данный момент 14 человек арестованы по подозрению в мошенничестве, покушении на убийство, преступный сговор и по другим обвинениям. По словам Такура, могут произойти и другие аресты, поскольку полиция продолжит расследование других лиц, причастных к афере.

Добавим, что в Индии коронавирусом заразилось более 30 млн человек, скончалось почти 400 тысяч пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Индия заявила, что обошла США по уровню вакцинации от COVID-19.