В Индии от COVID-19 скончалось более 400 тысяч человек, власти ускорили вакцинацию

В Индии количество жертв коронавируса (COVID-19) превысило отметку в 400 тысяч. Власти страны стараются ускорить кампанию по вакцинации.

По мнению экспертов, реальное количество погибших может быть намного выше, поскольку многие смертельные случаи официально не регистрируются, передает ВВС.

Отметим, что Индия занимает лишь третье место в мире после США и Бразилии по количеству летальных случаев от болезни. Всего в стране зарегистрировано более 30 миллионов случаев заболевания, на первом месте в мире стоят США.

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Также количество среднесуточных случаев заболевания в Индии упало до чуть более 40 тысяч в последние дни по сравнению с пиковыми отметками в 400 тысяч в мае. Снижение численности во многом объясняется строгими запретами со стороны местных властей.

По состоянию на начало июля менее 5% населения Индии было полностью вакцинировано с начала кампании в январе. Федеральное правительство намеревается вакцинировать всех граждан к концу 2021 года.

Сейчас в стране используются две вакцины собственного производства: Covishield и Covaxin. Российский "Спутник V" также был одобрен для использования и применяется в некоторых случаях.

В настоящее время правительство спешит увеличить поставки вакцин, желая подготовиться к новой возможной волне, что может накрыть систему здравоохранения Индии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Индия заявила, что обошла США по уровню вакцинации от COVID-19.