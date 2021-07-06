В ВОЗ заявили о стабилизации пандемии COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась. Об этом свидетельствуют данные о заболеваемости за последние несколько недель.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время трансляции в Twitter подчеркнул, что стабилизация произошла "на очень высоком уровне".

"Если посмотреть на график за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", – сказал представитель ВОЗ.

Райан добавил, что ситуация с распространением коронавируса также улучшилась, по сравнению с показателями два-три месяца назад.

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Отметим, что согласно данным онлайн-счетчика Worldometers, по состоянию на 6 июля, в мире зафиксировано 184,9 млн случаев коронавируса. С начала пандемии умерли более 4 млн зараженных, выздоровели 169,2 млн больных.

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