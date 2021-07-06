В Британии на фоне роста смертей от COVID-19 отменят все карантинные меры

В Британии с 19 июля отменят масочный режим и другие карантинные ограничения. Это будет сделано, как и планировалось ранее, несмотря на рост смертей от коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает ВВС. Он уточнил, что после отмены ограничений маски для лица предложат носить в людных местах по желанию.

По словам премьера, отменить ограничения в стране стало возможным благодаря успешной кампании по вакцинации от COVID-19. Джонсон предупредил, что количество случаев заболеваемости, согласно прогнозам, вырастет до 50 тысяч в день и британцы "должны, к сожалению, смириться с большим количеством смертей от коронавируса".

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"Мы рискуем либо открыться в очень трудное время, когда у вируса есть преимущество, в холодные месяцы, либо снова отложить все на следующий год", – пояснил Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что ситуация с пандемией коронавируса стабилизировалась. Об этом свидетельствуют данные о заболеваемости за последние несколько недель.