Штамм Омикрон приблизился к Украине, а в Бельгии COVID-протесты переросли в столкновения. Хроника коронавируса на 6 декабря

Коронавирус за сутки поразил еще 422,4 тысяч жителей планеты, а 4 тыс. от него скончались. Общее количество случаев COVID-19 в мире превысило 266 миллионов, почти в 239,7 млн из них инфицированные переболели и выздоровели.

Накануне более 8000 жителей Брюсселя протестовали против обязательной вакцинации и ограничений, введенных бельгийскими властями для борьбы с пандемией. Митинг завершился столкновениями, полиция применила водометы и слезоточивый газ. Напомним, что с 6 декабря усиленные карантинные правила начали действовать и в Украине.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в общем 3 497 477 украинцев заразились COVID-19 с начала пандемии, из них 88 280 умерли, однако 3 050 659 преодолели этот недуг. По меньшей мере 385,5 тысячи граждан болеют до сих пор.

Ученые считают, что вариант Омикрон мог возникнуть в результате мутации части генетического материала от другого вируса, вызывающего простуду . По данным исследователей, такая генетическая последовательность не присутствовала в предыдущих штаммах.

Китайские ученые нашли в крови человека антитело, которое может помочь создать универсальную вакцину. Предполагают, что она будет защищать не только от уже известных, но и новых мутаций.

В Эстонии медики обнаружили два случая заражения коронавирусом с подозрением на штамм Омикрон, отметили в департаменте здоровья страны.

Проведенные в Израиле исследования показали, что бустерная вакцинация против COVID-19 требуется уже через 5 месяцев. По словам ученых, иммунитет, приобретенный благодаря мРНК-вакцинам, максимально эффективным остается только в первые три месяца. После этого периода риск заражения постепенно начинает расти.

Вариант коронавируса Омикрон распространился примерно в трети штатов США , но штамм Дельта преобладает в количестве случаев заражения. Об этом заявил ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, цитирует Reuters.

В Румынии с 6 декабря ужесточили ограничительные меры на въезд для иностранцев и своих граждан. Правительство страны, которая вплотную граничит с Украиной, пошло на такой шаг из-за выявленных первых двух случаев заражения штаммом Омикрон, передает Sstiripesurse.

Данные портала Gedi Digital свидетельствуют, что по крайней мере 3,48 млрд человек в мире уже полностью вакцинированы против COVID-19. Это составляет 44,28% от всего населения.

Украина замкнула 15-ку стран мира по количеству новых случаев коронавируса. А среди европейских государств она заняла 10-е место.

Лидерами по суточному приросту больных COVID-19 оказались Британия – 43,9 тыс., Франция – 42,3 тыс., Германия – 35,9 тыс., США – 35 тыс., Россия – 3 тыс. Последняя страна стала первой по смертности – 1206 за сутки.