Создатель вакцины AstraZeneca об угрозе новой пандемии: может быть более смертоносной

Создательница вакцины Oxford / AstraZeneca, профессор Сара Гилберт заявила, что пандемия коронавируса, унесшая жизни более 5 миллионов человек во всем мире, далека от завершения, а следующая может быть еще более смертоносной.

Такое заявление было сделано на фоне опасений по поводу угрозы, исходящей от сильно мутировавшего штамма COVID-19 Омикрон, который уже обнаружили более чем в 30 странах. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. По правде говоря, следующий (раз, - ред.) может быть хуже. Он может быть более заразным, более смертоносным, или и тем, и другим", - сказала Гилберт.

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Она также отметила, что нельзя терять научные достижения и знания, полученные в ходе исследований по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, профессор подчеркнула, что новый штамм содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают передаваемость вируса, и что антитела, вызванные вакцинацией или предыдущими инфекциями, могут быть менее эффективными для предотвращения заражения Омикроном.

Гилберт также добавила, что пока эксперты не узнают больше о новом штамме, власти должны проявлять осторожность и принимать меры, чтобы замедлить его распространение.

Как сообщал OBOZREVATEL, у штамма Омикрон есть высокие шансы попасть на территорию Украины уже в ближайшие недели. В то же время, эксперты исключают, что это может произойти уже "завтра".

Южноафриканский врач Анжелика Кутзи, которая первой предупредила об инфицированных с новой мутацией, заявила, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон, проявляются необычные, но легкие симптомы. По ее словам, заболевшие жаловались на сильную утомляемость. Также наблюдалась высокая частота пульса. Вместе с тем ни у кого не было потери ощущения вкуса или обоняния.

В Украине с 3 декабря запрещен въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находившиеся на их территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней. Запрет связан с распространением нового штамма коронавируса Омикрон.

Специалисты Южноафриканского центра эпидемиологического моделирования и анализа (SACEMA) и Национального института инфекционных заболеваний (NICD) пришли к выводу, что новый штамм коронавируса Омикрон представляет в три раза больший риск повторного заражения, чем доминирующие в настоящее время штаммы Дельта и Бета.