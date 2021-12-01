Когда новый штамм коронавируса Омикрон может попасть в Украину: врач дал прогноз

У штамма Омикрон есть высокие шансы попасть на территорию Украины уже в ближайшие недели. В то же время, эксперты исключают, что это может произойти уже "завтра".

Как сказал в интервью ТСН советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий, новій штамм коронавируса Омикрон может попасть в Украину не ранее чем через 3-4 недели. Он напомнил, что штамм Дельта "зашел" в Украину через определенное время, после того, как о его широком распространении в мире стало известно всем.

"Думаю, это может быть через 1-1,5 месяца", – предположил специалист.

Известно, что на сегодня исследования штамма B.1.1.529 находятся на ранних стадиях. Однако ученые уже установили, что у него 50 мутаций. Из них 34 произошли в белковых соединениях шипов, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

Видео дня

Первые случаи инфицирования штаммом Омикрон были зафиксированы среди молодых людей в ЮАР, Ботсване. Далее штамм начал распространятся по миру. Он обнаружен в ряде европейских стран, в Америке, Азии, Ближнего Востока.

Многие страны начали вводить ограничения из-за нового варианта коронавируса.

Отметим, в настоящее время в Украине новый штамм коронавируса B.1.1.529 не был обнаружен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав принял решение сократить срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от коронавируса будет действителен 30 дней.