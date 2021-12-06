Ляшко предупредил украинцев о мошеннической схеме с выплатами за вакцинацию: Минздрав не требует данные банковских карт

Мошенники начали охотиться на выплату тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса, которую обещал украинский президент Владимир Зеленский всем, кто сделает полный курс прививки. На мобильные телефоны украинцев начали поступать сообщения якобы от Министерства здравоохранения.

Об этом сообщил глава ведомства Виктор Ляшко в понедельник, 6 декабря, во время онлайн-брифинга относительно распространения коронавирусной болезни в Украине. По словам министра, мошенники требуют отправить реквизиты банковской карты и другие персональные данные.

В сообщениях указано, что такую информацию с украинцев собирают якобы для выплаты тысячи гривен за прививку. Ляшко подчеркнул: Минздрав таких сообщений не присылает, так действуют мошенники.

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"Никаких сообщений не формировалось и не посылалось гражданам от Минздрава", – подчеркнул министр.

Чиновник напомнил, что программа целевого финансирования "єПідтримка" начнется с 19 декабря.

Напомним: за средства, полученные от государства, украинцы смогут:

приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

сходить в кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

купить билеты на поездки по Украине (авиа- и железнодорожные рейсы);

купить книги.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1 тысячи гривен через приложение Действие. Позже представитель главы государства пояснил, что деньги на руки не дадут, а потратить их можно будет на культуру, путешествие или спорт.

В соцсетях украинцы потролили инициативу президента.