Деньги не дадут на руки: у Зеленского указали на нюанс с выплатой тысячи гривен вакцинированным

Тысячу гривен, которые президент Владимир Зеленский обещал всем вакцинированным двумя дозами украинцам, не будут давать наличными на руки. Эта сумма будет своеобразным депозитом на пользование определенным перечнем услуг.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. По его словам, средства получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации – одной дозой в случае Johnson & Johnson или двумя – во всех остальных.

Процесс получения тысячи теми, у кого есть приложение Дія, и теми, у кого нет, будет отличаться, но никого не забудут. В ближайшее время инструмент будет представлен Кабинетом министров.

Видео дня

"Механизм выделения денег еще прорабатывают… Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт", – объяснил Никифоров.

Он озвучил три плюса новой программы:

власть демонстрирует благодарность людям, решившим вакцинироваться, и поощряет тех, кто еще колеблется;

помогает именно тем предпринимателям, которые наиболее пострадали от карантинных ограничений;

поощряет культурное и спортивное развитие украинцев.

"Называть это "тысячей за вакцинацию" означает сильно преуменьшать важность и объем инициативы. На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают косвенно, через потребителей", – добавил спикер Зеленского.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область заявил, что деньги будут выделяться из фонда поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. Этот фонд наполняется с налогов, уплачиваемых украинцами.

По его словам, программа будет действовать и в этом году, и первой половине следующего. До конца 2021-го для этого должны выделить 3 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский заявил, что полностью вакцинированные украинцы смогут получить по 1 тысяче гривен через приложение Дія. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, потратить на концертные билеты или путешествия внутри Украины.

Украинцы с юмором отреагировали на обещание президента. В сети стали постить разные фотожабы и троллить его инициативу. Некоторые даже изобразили на тысячной купюре портрет главы государства вместо Владимира Вернадского.

Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что идея неплохая, но запоздалая. А бывший премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что такую инициативу он предлагал еще два месяца назад.

Тем временем большая часть Украины находится в наихудшей, "красной" зоне карантина из-за неутешительной ситуации с коронавирусом – ныне таких 18 регионов, а вскоре список дополнит еще один – Винницкая область. Однако в Министерстве здравоохранения надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из этого уровня эпидемической опасности.

За последние сутки в Украине было зафиксировано 16 308 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 838 пациентов скончались.