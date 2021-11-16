В Минздраве дали прогноз, когда области начнут выходить из "красной" зоны
Большая часть Украины находится в наихудшей, "красной" зоне карантина из-за неутешительной ситуации с коронавирусом – ныне таких 18 регионов, а вскоре список дополнит еще один. Однако в Министерстве здравоохранения надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из этого уровня эпидемической опасности.
Такой прогноз дал глава ведомства Виктор Ляшко. Он выступил на онлайн-брифинге 16 ноября, который транслировался на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом", – пояснил министр.
Он напомнил, что при этой волне заболеваемости с начала введения первой "красной" карантинной зоны – в Херсонской области – прошло уже 30 дней.
"Это фактически такое же время, как и при прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", – отметил глава Минздрава.
В то же время он добавил, что столица Киев и 17 областей все еще продолжают находиться в "красной" зоне, а с 18 ноября этот уровень эпидопасности распространится также на Винницкую область.
По словам Ляшко, на Винниччине – самый низкий показатель иммунизации граждан против коронавируса. В частности, хотя бы одну прививку там получили 36% лиц старше 18 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 16 308 заражений и 838 смертей от COVID-19, что стало самым большим показателем летальных исходов за время пандемии. По состоянию на 16 ноября общее количество случаев коронавирусной болезни в стране составляет 3 244 749.
Врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире телеканала OBOZREVATEL указала на главную причину столь высокого уровня смертности от COVID-19. Также она отметила, что пик эпидемии в Украине уже проходит.
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