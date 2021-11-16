В Минздраве дали прогноз, когда области начнут выходить из "красной" зоны

Большая часть Украины находится в наихудшей, "красной" зоне карантина из-за неутешительной ситуации с коронавирусом – ныне таких 18 регионов, а вскоре список дополнит еще один. Однако в Министерстве здравоохранения надеются, что уже на следующей неделе области начнут выходить из этого уровня эпидемической опасности.

Такой прогноз дал глава ведомства Виктор Ляшко. Он выступил на онлайн-брифинге 16 ноября, который транслировался на Facebook-странице Минздрава (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился процент занятых коек с кислородом", – пояснил министр.

Он напомнил, что при этой волне заболеваемости с начала введения первой "красной" карантинной зоны – в Херсонской области – прошло уже 30 дней.

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"Это фактически такое же время, как и при прошлой волне, то есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", – отметил глава Минздрава.

В то же время он добавил, что столица Киев и 17 областей все еще продолжают находиться в "красной" зоне, а с 18 ноября этот уровень эпидопасности распространится также на Винницкую область.

По словам Ляшко, на Винниччине – самый низкий показатель иммунизации граждан против коронавируса. В частности, хотя бы одну прививку там получили 36% лиц старше 18 лет.

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