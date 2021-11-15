Винницкая область переходит в 'красную' зону: названа дата

Винницкая область из-за повышенных показателей заболеваемости коронавирусом переходит в "красную" карантинную зону. Ограничения в регионе будут усилены с полуночи 18 ноября.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 00:00 18 ноября "красный" уровень эпидемиологической опасности на территории Винницкой области", – сказано в сообщении.

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В регионе будет запрещена:

работа заведений общественного питания;

работа торгово-развлекательных центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов;

проведения массовых мероприятий.

Ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников и посетителей вакцинированы.

Напомним, что ранее в "красную" зону перешла Черкасская область. По состоянию на 12 ноября, такой уровень эпидопасности распространился на Киев и 17 регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки в Украине было зафиксировано 10 802 новых случая заражения коронавирусом. Еще 442 пациента скончались.