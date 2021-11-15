В Украине свыше 10,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 442 человека
За прошлые сутки в Украине коронавирус диагностировали у 10 802 жителей, среди них оказалось 764 несовершеннолетних и 132 медработника. Кроме этого, 2798 больных были госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него.
На утро 15 ноября в стране подтверждено 3 228 441 всех случаев заражения, из которых 77 147 – летальные (+442 за сутки) и 2 642 459 (+11 219) – выздоровления. Обновленные данные опубликовало на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).
Лидерами по суточному приросту инфицированных стали: Днепропетровщина – 987, Одесщина – 901, Николаевщина – 844, Харьковщина – 829 и Запорожье – 737.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 449 случаев;
Винницкая область – 608 случаев;
Волынская область – 359 случаев;
Днепропетровская область – 987 случаев;
Донецкая область – 542 случая;
Житомирская область – 380 случаев;
Закарпатская область – 191 случай;
Запорожская область – 737 случаев;
Ивано-Франковская область – 305 случаев;
Киевская область – 420 случаев;
Кировоградская область – 91 случай;
Луганская область – 49 случаев;
Львовская область – 537 случаев;
Николаевская область – 844 случая;
Одесская область – 901 случай;
Полтавская область – 559 случаев;
Ривненская область – 184 случая;
Сумская область – 306 случаев;
Тернопольская область – 224 случая;
Харьковская область – 829 случаев;
Херсонская область – 135 случаев;
Хмельницкая область – 314 случаев;
Черкасская область – 359 случаев;
Черновицкая область – 159 случаев;
Черниговская область – 333 случая.
Отметим, что в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.
В Минздраве отметили, что за сутки в стране провели 50 591 тестирование на диагностику инфекции:
методом ПЦР – 21 443;
методом ИФА – 4821;
экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 24 327.
Также накануне 7373 человека получили прививки против коронавируса: 41 083 вакцинировались первой дозой, а 56 290 – полностью.
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