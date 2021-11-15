В Украине свыше 10,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 442 человека

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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8,9 т.
Коронавирус в Украине – статистика

За прошлые сутки в Украине коронавирус диагностировали у 10 802 жителей, среди них оказалось 764 несовершеннолетних и 132 медработника. Кроме этого, 2798 больных были госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него.

На утро 15 ноября в стране подтверждено 3 228 441 всех случаев заражения, из которых 77 147 – летальные (+442 за сутки) и 2 642 459 (+11 219) – выздоровления. Обновленные данные опубликовало на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).

Лидерами по суточному приросту инфицированных стали: Днепропетровщина – 987, Одесщина – 901, Николаевщина – 844, Харьковщина – 829 и Запорожье – 737.

Кратко о COVID-19 в Украине за сутки
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 449 случаев;

  • Винницкая область – 608 случаев;

  • Волынская область – 359 случаев;

  • Днепропетровская область – 987 случаев;

  • Донецкая область – 542 случая;

  • Житомирская область – 380 случаев;

  • Закарпатская область – 191 случай;

  • Запорожская область – 737 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 305 случаев;

  • Киевская область – 420 случаев;

  • Кировоградская область – 91 случай;

  • Луганская область – 49 случаев;

  • Львовская область – 537 случаев;

  • Николаевская область – 844 случая;

  • Одесская область – 901 случай;

  • Полтавская область – 559 случаев;

  • Ривненская область – 184 случая;

  • Сумская область – 306 случаев;

  • Тернопольская область – 224 случая;

  • Харьковская область – 829 случаев;

  • Херсонская область – 135 случаев;

  • Хмельницкая область – 314 случаев;

  • Черкасская область – 359 случаев;

  • Черновицкая область – 159 случаев;

  • Черниговская область – 333 случая.

Отметим, что в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В Минздраве отметили, что за сутки в стране провели 50 591 тестирование на диагностику инфекции:

  • методом ПЦР – 21 443;

  • методом ИФА – 4821;

  • экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 24 327.

Также накануне 7373 человека получили прививки против коронавируса: 41 083 вакцинировались первой дозой, а 56 290 – полностью.

Данные о случаях COVID-19 и вакцинации в сутки

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