В Украине свыше 10,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 442 человека

За прошлые сутки в Украине коронавирус диагностировали у 10 802 жителей, среди них оказалось 764 несовершеннолетних и 132 медработника. Кроме этого, 2798 больных были госпитализированы с COVID-19 или подозрением на него.

На утро 15 ноября в стране подтверждено 3 228 441 всех случаев заражения, из которых 77 147 – летальные (+442 за сутки) и 2 642 459 (+11 219) – выздоровления. Обновленные данные опубликовало на своем сайте Министерство здравоохранения (Минздрав).

Лидерами по суточному приросту инфицированных стали: Днепропетровщина – 987, Одесщина – 901, Николаевщина – 844, Харьковщина – 829 и Запорожье – 737.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 449 случаев;

Винницкая область – 608 случаев;

Волынская область – 359 случаев;

Днепропетровская область – 987 случаев;

Донецкая область – 542 случая;

Житомирская область – 380 случаев;

Закарпатская область – 191 случай;

Запорожская область – 737 случаев;

Ивано-Франковская область – 305 случаев;

Киевская область – 420 случаев;

Кировоградская область – 91 случай;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 537 случаев;

Николаевская область – 844 случая;

Одесская область – 901 случай;

Полтавская область – 559 случаев;

Ривненская область – 184 случая;

Сумская область – 306 случаев;

Тернопольская область – 224 случая;

Харьковская область – 829 случаев;

Херсонская область – 135 случаев;

Хмельницкая область – 314 случаев;

Черкасская область – 359 случаев;

Черновицкая область – 159 случаев;

Черниговская область – 333 случая.

Отметим, что в этой статистике отсутствует информация о заболеваемости COVID-19 среди населения временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

В Минздраве отметили, что за сутки в стране провели 50 591 тестирование на диагностику инфекции:

методом ПЦР – 21 443;

методом ИФА – 4821;

экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 24 327.

Также накануне 7373 человека получили прививки против коронавируса: 41 083 вакцинировались первой дозой, а 56 290 – полностью.

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