В Украине в "красной" зоне карантина 18 регионов, в "желтой" – два: данные на 12 ноября

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Карантин в Украине – красная зона

Более половины территории Украины находится в "красной" карантинной зоне. По состоянию на 12 ноября этот уровень эпидемической опасности из-за коронавируса распространяется на Киев и 17 областей.

Пять соответствуют показателям переходной "оранжевой" зоны и только две – "желтой". Об этом свидетельствуют данные, ежедневно обновляемые Министерством здравоохранения (Миниздрав).

Еще накануне "желтых" в Украине было три области – Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. Последняя теперь отвечает критериям "оранжевой". Также там находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.

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Черкасщина с 12 ноября попала в "красную" зону. Поэтому список этих регионов расширился до 18-ти:

  • г. Киев;

  • Волынская область;

  • Днепропетровская область;

  • Донецкая область;

  • Житомирская область;

  • Запорожская область;

  • Ивано-Франковская область;

  • Киевская область;

  • Луганская область;

  • Львовская область;

  • Николаевская область;

  • Одесская область;

  • Ривненская область;

  • Сумская область;

  • Херсонская область;

  • Хмельницкая область;

  • Черкасская область;

  • Черниговская область.

Показатели для определения региона с широким распространением COVID-19

Как известно, чтобы определить, к какой зоне принадлежит тот или иной регион, эксперты смотрят на превышение норм в следующих показателях :

  • загруженность койкомест в больницах;

  • среднее количество тестирований на 100 тысяч человек в сутки;

  • коэффициент случаев заражения коронавирусом;

  • динамика роста случаев инфицирования.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

  • запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

  • запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

  • запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Ограничения "красной" зоны

Добавим, что во Львовской области ввели новые правила на пригородные сообщения. С 22 ноября в автомобильном и железнодорожном транспорте смогут ездить только вакцинированные пассажиры и те, которые имеют отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от него.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав намерен расширить список представителей профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной. Кроме медиков, прививки обяжут делать также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.

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