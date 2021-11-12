В Украине в "красной" зоне карантина 18 регионов, в "желтой" – два: данные на 12 ноября
Более половины территории Украины находится в "красной" карантинной зоне. По состоянию на 12 ноября этот уровень эпидемической опасности из-за коронавируса распространяется на Киев и 17 областей.
Пять соответствуют показателям переходной "оранжевой" зоны и только две – "желтой". Об этом свидетельствуют данные, ежедневно обновляемые Министерством здравоохранения (Миниздрав).
Еще накануне "желтых" в Украине было три области – Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. Последняя теперь отвечает критериям "оранжевой". Также там находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.
Черкасщина с 12 ноября попала в "красную" зону. Поэтому список этих регионов расширился до 18-ти:
г. Киев;
Волынская область;
Днепропетровская область;
Донецкая область;
Житомирская область;
Запорожская область;
Ивано-Франковская область;
Киевская область;
Луганская область;
Львовская область;
Николаевская область;
Одесская область;
Ривненская область;
Сумская область;
Херсонская область;
Хмельницкая область;
Черкасская область;
Черниговская область.
Как известно, чтобы определить, к какой зоне принадлежит тот или иной регион, эксперты смотрят на превышение норм в следующих показателях :
загруженность койкомест в больницах;
среднее количество тестирований на 100 тысяч человек в сутки;
коэффициент случаев заражения коронавирусом;
динамика роста случаев инфицирования.
Какие ограничения действуют в "красной" зоне:
запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);
запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.
Добавим, что во Львовской области ввели новые правила на пригородные сообщения. С 22 ноября в автомобильном и железнодорожном транспорте смогут ездить только вакцинированные пассажиры и те, которые имеют отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от него.
Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав намерен расширить список представителей профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной. Кроме медиков, прививки обяжут делать также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.
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