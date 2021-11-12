В Украине в "красной" зоне карантина 18 регионов, в "желтой" – два: данные на 12 ноября

Более половины территории Украины находится в "красной" карантинной зоне. По состоянию на 12 ноября этот уровень эпидемической опасности из-за коронавируса распространяется на Киев и 17 областей.

Пять соответствуют показателям переходной "оранжевой" зоны и только две – "желтой". Об этом свидетельствуют данные, ежедневно обновляемые Министерством здравоохранения (Миниздрав).

Еще накануне "желтых" в Украине было три области – Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская. Последняя теперь отвечает критериям "оранжевой". Также там находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области.

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Черкасщина с 12 ноября попала в "красную" зону. Поэтому список этих регионов расширился до 18-ти:

г. Киев;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ривненская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область.

Как известно, чтобы определить, к какой зоне принадлежит тот или иной регион, эксперты смотрят на превышение норм в следующих показателях :

загруженность койкомест в больницах;

среднее количество тестирований на 100 тысяч человек в сутки;

коэффициент случаев заражения коронавирусом;

динамика роста случаев инфицирования.

Какие ограничения действуют в "красной" зоне:

запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещено проведение массовых мероприятий (не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала);

запрещена работа учебных заведений (за исключением детсадов и 1-4 классов), где не вакцинировано 100% персонала.

Добавим, что во Львовской области ввели новые правила на пригородные сообщения. С 22 ноября в автомобильном и железнодорожном транспорте смогут ездить только вакцинированные пассажиры и те, которые имеют отрицательный тест на COVID-19 или справку о выздоровлении от него.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав намерен расширить список представителей профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной. Кроме медиков, прививки обяжут делать также госслужащих и коммунальщиков в территориальных общинах.