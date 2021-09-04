Самоизоляция в украинских школах и негативное влияние COVID-19 на почки. Хроника коронавируса на 4 сентября

По состоянию на субботу, 4 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 220,6 млн человек. За минувший день выявили 663 107 новых инфицированных, умерли еще 9 827. Всего от болезни скончались более 4,5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 197,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (182,5 тыс.), Индии (42,3 тыс.) и Великобритании (42 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

2 293 541 случай заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 53 922 заболевших умерли, а 2 210 866 пациентов вылечились.

Инфекционист Ольга Голубовская заявила, что у штамма Дельта вирусная нагрузка в 1000 раз больше, чем у других вариантов COVID-19. В этом и заключается его опасность.

В Украине было подтверждено уже 855 случаев заражения мутировавшим штаммом коронавируса Дельта. Стало известно, в каких регионах больше всего инфицированных.

Коронавирус может негативно влиять на работу почек , пишет The New York Times со ссылкой на исследование. Перенесенная болезнь у ряда пациентов спровоцировала старение этих органов.

В Донецкой области в самом начале учебного года два класса в двух разных школах ушли на самоизоляцию из-за COVID-19. Там заболели двое учеников и шесть учителей.