В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 2,6 тыс. человек, почти 200 – дети
По состоянию на утро субботы, 4 сентября, в Украине официально подтверждено 2 296 155 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 614 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 196 детей и 46 медработников.
От COVID-19 в стране умерли уже 53 966 человек (+44 за сутки), выздоровели 2 212 313 (+1 447 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 824 пациента.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 25 637 человек;
методом ИФА – 7 979 человек;
экспресс-тестами – 23 234 человека.
За пятницу, 3 сентября, в Украине сделали 167 489 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 49 670 граждан, а завершили иммунизацию 117 819.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 339 случаев;
Винницкая область – 63 случая;
Волынская область – 46 случаев;
Днепропетровская область – 173 случая;
Донецкая область – 131 случай;
Житомирская область – 76 случаев;
Закарпатская область – 31 случай;
Запорожская область – 79 случаев;
Ивано-Франковская область – 72 случая;
Киевская область – 138 случаев;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 85 случаев;
Львовская область – 183 случая;
Николаевская область – 39 случаев;
Одесская область – 208 случаев;
Полтавская область – 79 случаев;
Ривненская область – 71 случай;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 52 случая;
Харьковская область – 216 случаев;
Херсонская область – 67 случаев;
Хмельницкая область – 78 случаев;
Черкасская область – 58 случаев;
Черновицкая область – 193 случая;
Черниговская область – 94 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как писал OBOZREVATEL, инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что вирусная нагрузка у штамма Дельта в 1000 раз больше, чем у других вариантов.
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