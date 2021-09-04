В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 2,6 тыс. человек, почти 200 – дети

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки COVID-19 заболели больше 2,6 тыс. человек, почти 200 – дети

По состоянию на утро субботы, 4 сентября, в Украине официально подтверждено 2 296 155 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 614 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 196 детей и 46 медработников.

От COVID-19 в стране умерли уже 53 966 человек (+44 за сутки), выздоровели 2 212 313 (+1 447 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 824 пациента.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 25 637 человек;

  • методом ИФА – 7 979 человек;

  • экспресс-тестами – 23 234 человека.

За пятницу, 3 сентября, в Украине сделали 167 489 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 49 670 граждан, а завершили иммунизацию 117 819.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 339 случаев;

  • Винницкая область – 63 случая;

  • Волынская область – 46 случаев;

  • Днепропетровская область – 173 случая;

  • Донецкая область – 131 случай;

  • Житомирская область – 76 случаев;

  • Закарпатская область – 31 случай;

  • Запорожская область – 79 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 72 случая;

  • Киевская область – 138 случаев;

  • Кировоградская область – 17 случаев;

  • Луганская область – 85 случаев;

  • Львовская область – 183 случая;

  • Николаевская область – 39 случаев;

  • Одесская область – 208 случаев;

  • Полтавская область – 79 случаев;

  • Ривненская область – 71 случай;

  • Сумская область – 26 случаев;

  • Тернопольская область – 52 случая;

  • Харьковская область – 216 случаев;

  • Херсонская область – 67 случаев;

  • Хмельницкая область – 78 случаев;

  • Черкасская область – 58 случаев;

  • Черновицкая область – 193 случая;

  • Черниговская область – 94 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине на 4 сентября.

Как писал OBOZREVATEL, инфекционист Минздрава Ольга Голубовская сообщила, что вирусная нагрузка у штамма Дельта в 1000 раз больше, чем у других вариантов.

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