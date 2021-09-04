Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине: ситуация в регионах

В субботу, 4 сентября, Киев вновь стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в столице заболели 339 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Летальных случаев болезни за сутки в Киеве не зафиксировано, выздоровели при этом 423 пациента.

Много новых инфицированных также в Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193), Львовской (183) и Днепропетровской (173) областях. Лидерами по количеству смертей от COVID-19 за сутки стали Донетчина (6), Днепропетровщина (5) и Запорожская область (5), а также Харьковщина (4).

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Меньше всего заболевших за минувший день в Кировоградской (17), Сумской (26) Закарпатской (31) и Николаевской (39) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 339 случаев;

Винницкая область – 63 случая;

Волынская область – 46 случаев;

Днепропетровская область – 173 случая;

Донецкая область – 131 случай;

Житомирская область – 76 случаев;

Закарпатская область – 31 случай;

Запорожская область – 79 случаев;

Ивано-Франковская область – 72 случая;

Киевская область – 138 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 85 случаев;

Львовская область – 183 случая;

Николаевская область – 39 случаев;

Одесская область – 208 случаев;

Полтавская область – 79 случаев;

Ривненская область – 71 случай;

Сумская область – 26 случаев;

Тернопольская область – 52 случая;

Харьковская область – 216 случаев;

Херсонская область – 67 случаев;

Хмельницкая область – 78 случаев;

Черкасская область – 58 случаев;

Черновицкая область – 193 случая;

Черниговская область – 94 случая.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 296 155 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 614 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 196 детей и 46 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали области Украины, где зафиксировано больше всего случаев заражения штаммом Дельта.