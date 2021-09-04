Киев стал лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине: ситуация в регионах
В субботу, 4 сентября, Киев вновь стал лидером по количеству новых случаев коронавируса за сутки. За минувший день в столице заболели 339 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Летальных случаев болезни за сутки в Киеве не зафиксировано, выздоровели при этом 423 пациента.
Много новых инфицированных также в Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193), Львовской (183) и Днепропетровской (173) областях. Лидерами по количеству смертей от COVID-19 за сутки стали Донетчина (6), Днепропетровщина (5) и Запорожская область (5), а также Харьковщина (4).
Меньше всего заболевших за минувший день в Кировоградской (17), Сумской (26) Закарпатской (31) и Николаевской (39) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 339 случаев;
Винницкая область – 63 случая;
Волынская область – 46 случаев;
Днепропетровская область – 173 случая;
Донецкая область – 131 случай;
Житомирская область – 76 случаев;
Закарпатская область – 31 случай;
Запорожская область – 79 случаев;
Ивано-Франковская область – 72 случая;
Киевская область – 138 случаев;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 85 случаев;
Львовская область – 183 случая;
Николаевская область – 39 случаев;
Одесская область – 208 случаев;
Полтавская область – 79 случаев;
Ривненская область – 71 случай;
Сумская область – 26 случаев;
Тернопольская область – 52 случая;
Харьковская область – 216 случаев;
Херсонская область – 67 случаев;
Хмельницкая область – 78 случаев;
Черкасская область – 58 случаев;
Черновицкая область – 193 случая;
Черниговская область – 94 случая.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине официально подтверждено 2 296 155 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 614 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 196 детей и 46 медработников.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали области Украины, где зафиксировано больше всего случаев заражения штаммом Дельта.
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