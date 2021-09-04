В Украине число вакцинированных за сутки выросло почти на 170 тысяч

В пятницу, 3 сентября, в Украине препаратами против COVID-19 было вакцинировано 167 489 человек. Из них 117 819 прошли вторую дозу иммунизации и завершили программу по защите себя от пандемии.

Об этом сообщает статистика Министерства здравоохранения. В течение дня в различных регионах страны работали почти 1 000 мобильных бригад, 338 пунктов прививок и 2 928 центров вакцинации.

Таким образом, число вакцинированных в Украине неизменно растет. С начала кампании 24 февраля 2021 года прививку против коронавируса получили 5 548 621 наших сограждан.

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В то же время, за 3 сентября, в Украине были подтверждены 2 614 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 196 – это дети, а 46 – работники медицины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав обозначил регионы, где на сегодня выявлено наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в варианте Дельта.