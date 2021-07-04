Хроника коронавируса на 4 июля: умерли более 7 тысяч больных COVID-19 за сутки

София Закревская
София Закревская
Covid
1 минута
604
Хроника коронавируса на 4 июля: умерли более 7 тысяч больных COVID-19 за сутки

По состоянию на воскресенье, 4 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,2 млн человек. За минувший день выявили 379 777 новых инфицированных, умерли еще 7 166. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 168,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (54,5 тыс.), Индии (43,2 тыс.) и Индонезии (27,9 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
Видео дня
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 4 июля:

  • Украина снова заняла второе место в Европе по количеству смертей за сутки – умерли 36 человек (данные за позавчера). Первое же место по данным Worldometers остается за Россией – 697 человек.

Смертность в Европе.

  • Предположение, что прививка может стать причиной смерти в долгосрочной перспективе – миф. Об этом заявил врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
Коронавирус