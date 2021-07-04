Хроника коронавируса на 4 июля: умерли более 7 тысяч больных COVID-19 за сутки

По состоянию на воскресенье, 4 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 184,2 млн человек. За минувший день выявили 379 777 новых инфицированных, умерли еще 7 166. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 168,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (54,5 тыс.), Индии (43,2 тыс.) и Индонезии (27,9 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 237 202 случая заражения, с начала пандемии умерли 52 460 граждан, а 2 170 656 вылечились.

Ученые выяснили, что пыльца деревьев может быть распространителем вируса COVID-19, что потенциально увеличивает риск заражения в многолюдных местах.

В Министерстве цифровой трансформации показали, как выглядит COVID-сертификат на портале государственных услуг Дія. С 1 июля было запущено бета-тестирование получения этого документа.

Украина снова заняла второе место в Европе по количеству смертей за сутки – умерли 36 человек (данные за позавчера). Первое же место по данным Worldometers остается за Россией – 697 человек.