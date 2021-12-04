Сложная ситуация с COVID-19 на Закарпатье и угроза для мировой экономики из-за Омикрона. Хроника коронавируса на 4 декабря
В Украине и мире за минувшие сутки прибавилось 705 651 случай коронавируса, умерли 7856 пациентов. Больше всего новых зараженных в США (+147 434), Германии (+70 681) и Великобритании (+50 584).
Всего с начала пандемии выявлено уже более 265,1 млн случаев COVID-19, от него умерли 5,2 млн человек, а 238,9 млн смогли победить болезнь.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 477 649 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 87 566 пациентов умерли, а 3 018 620 человек выздоровели.
На Закарпатье резко ухудшилась ситуация с коронавирусом, специалисты прогнозируют рост заболеваемости. Врачи назвали основные причины происходящего, а также о том, что сейчас происходит в регионе, и о штамме Омикрон.
В компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, считают, что иммунизация от COVID-19 скорее всего станет ежегодной. Там убеждены, что препараты можно быстро адаптировать к новому штамму Омикрон.
Главное за 4 декабря:
В городе Антверпен (Бельгия) в зоопарке коронавирусом заразились два бегемота возрастом 14 и 41 год. У животных нет никаких симптомов болезни помимо насморка. Пока неизвестно, от кого именно они подхватили вирус.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что штамм Омикрон может негативно сказаться на мировой экономике. Из-за появления этого нового варианта прогнозы глобального роста могут быть снижены.
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