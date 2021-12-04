Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в областях
В субботу, 4 декабря, Киев вновь стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Украине. За минувший день там выявлено 1588 новых случаев инфицирования.
Умерли в столице за день 37 пациентов, а победили болезнь 3537 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.
Много новых заболевших также в Полтавской (924), Одесской (848), Донецкой (816), Днепропетровской (770) и Львовской (739) областях. Днепропетровщина при это стала лидером по суточной смертности от COVID-19 (+58 летальных случаев). Много пациентов умерло также в Одесской (41), Запорожской (38), Львовской (25), Донецкой и Харьковской (по 23) областях.
Меньше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за минувший день подтверждено в Херсонской (107), Луганской (177) и Кировоградской (187) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1588;
Винницкая область – 530;
Волынская область – 561;
Днепропетровская область – 770;
Донецкая область – 816;
Житомирская область – 454;
Закарпатская область – 301;
Запорожская область – 499;
Ивано-Франковская область – 331;
Киевская область – 671;
Кировоградская область – 187;
Луганская область – 177;
Львовская область – 739;
Николаевская область – 446;
Одесская область – 848;
Полтавская область – 924;
Ривненская область – 489;
Сумская область – 295;
Тернопольская область – 249;
Харьковская область – 408;
Херсонская область – 107;
Хмельницкая область – 493;
Черкасская область – 730;
Черновицкая область – 207;
Черниговская область – 386
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Напомним: за минувшие сутки в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от него 436 пациентов. Среди новых зараженных 1196 детей и 200 медработников.
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