Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в областях

В субботу, 4 декабря, Киев вновь стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Украине. За минувший день там выявлено 1588 новых случаев инфицирования.

Умерли в столице за день 37 пациентов, а победили болезнь 3537 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых заболевших также в Полтавской (924), Одесской (848), Донецкой (816), Днепропетровской (770) и Львовской (739) областях. Днепропетровщина при это стала лидером по суточной смертности от COVID-19 (+58 летальных случаев). Много пациентов умерло также в Одесской (41), Запорожской (38), Львовской (25), Донецкой и Харьковской (по 23) областях.

Видео дня

Меньше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за минувший день подтверждено в Херсонской (107), Луганской (177) и Кировоградской (187) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ривненская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: за минувшие сутки в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от него 436 пациентов. Среди новых зараженных 1196 детей и 200 медработников.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Закарпатье резко ухудшилась ситуация с коронавирусом, специалисты прогнозируют рост заболеваемости. Врачи назвали основные причины происходящего, а также о том, что сейчас происходит в регионе.