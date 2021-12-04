Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в областях

София Закревская
Covid
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Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19: ситуация в областях

В субботу, 4 декабря, Киев вновь стал лидером по суточному приросту больных коронавирусом в Украине. За минувший день там выявлено 1588 новых случаев инфицирования.

Умерли в столице за день 37 пациентов, а победили болезнь 3537 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины.

Много новых заболевших также в Полтавской (924), Одесской (848), Донецкой (816), Днепропетровской (770) и Львовской (739) областях. Днепропетровщина при это стала лидером по суточной смертности от COVID-19 (+58 летальных случаев). Много пациентов умерло также в Одесской (41), Запорожской (38), Львовской (25), Донецкой и Харьковской (по 23) областях.

Видео дня

Меньше всего новых случаев инфицирования коронавирусом за минувший день подтверждено в Херсонской (107), Луганской (177) и Кировоградской (187) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1588;

  • Винницкая область – 530;

  • Волынская область – 561;

  • Днепропетровская область – 770;

  • Донецкая область – 816;

  • Житомирская область – 454;

  • Закарпатская область – 301;

  • Запорожская область – 499;

  • Ивано-Франковская область – 331;

  • Киевская область – 671;

  • Кировоградская область – 187;

  • Луганская область – 177;

  • Львовская область – 739;

  • Николаевская область – 446;

  • Одесская область – 848;

  • Полтавская область – 924;

  • Ривненская область – 489;

  • Сумская область – 295;

  • Тернопольская область – 249;

  • Харьковская область – 408;

  • Херсонская область – 107;

  • Хмельницкая область – 493;

  • Черкасская область – 730;

  • Черновицкая область – 207;

  • Черниговская область – 386

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Напомним: за минувшие сутки в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от него 436 пациентов. Среди новых зараженных 1196 детей и 200 медработников.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 4 декабря.

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