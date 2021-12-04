В Украине за сутки коронавирусом заболели более 13 тыс. человек, умерли 436 пациентов

За минувший день, 3 декабря, в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от него 436 пациентов. Среди новых зараженных за сутки 1196 детей и 200 медработников.

Были госпитализированы с COVID-19 или подозрениями на него 2764 человека. Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирусом заболели уже 3 490 855 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Победить болезнь смогли 3 041 385 пациентов (+22 765 за сутки), а умерли 88 002 человека (+436 летальных случаев за день).

В течение пятницы, 3 декабря, в Украине сделали 216 129 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 75 557 граждан, а завершили иммунизацию 140 572 человека. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 25 375 687 уколов, полностью привиты 11 690 062 человека, а первую дозу получили 13 685 625.

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Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1588), Полтавской (924), Одесской (848) и Донецкой (816) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1588;

Винницкая область – 530;

Волынская область – 561;

Днепропетровская область – 770;

Донецкая область – 816;

Житомирская область – 454;

Закарпатская область – 301;

Запорожская область – 499;

Ивано-Франковская область – 331;

Киевская область – 671;

Кировоградская область – 187;

Луганская область – 177;

Львовская область – 739;

Николаевская область – 446;

Одесская область – 848;

Полтавская область – 924;

Ривненская область – 489;

Сумская область – 295;

Тернопольская область – 249;

Харьковская область – 408;

Херсонская область – 107;

Хмельницкая область – 493;

Черкасская область – 730;

Черновицкая область – 207;

Черниговская область – 386

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области ожидается рост заболеваемости COVID-19. Врачи назвали причины резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.