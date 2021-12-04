В Украине за сутки коронавирусом заболели более 13 тыс. человек, умерли 436 пациентов

София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заболели более 13 тыс. человек, умерли 436 пациентов

За минувший день, 3 декабря, в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от него 436 пациентов. Среди новых зараженных за сутки 1196 детей и 200 медработников.

Были госпитализированы с COVID-19 или подозрениями на него 2764 человека. Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирусом заболели уже 3 490 855 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Победить болезнь смогли 3 041 385 пациентов (+22 765 за сутки), а умерли 88 002 человека (+436 летальных случаев за день).

В течение пятницы, 3 декабря, в Украине сделали 216 129 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 75 557 граждан, а завершили иммунизацию 140 572 человека. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 25 375 687 уколов, полностью привиты 11 690 062 человека, а первую дозу получили 13 685 625.

Видео дня

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1588), Полтавской (924), Одесской (848) и Донецкой (816) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 1588;

  • Винницкая область – 530;

  • Волынская область – 561;

  • Днепропетровская область – 770;

  • Донецкая область – 816;

  • Житомирская область – 454;

  • Закарпатская область – 301;

  • Запорожская область – 499;

  • Ивано-Франковская область – 331;

  • Киевская область – 671;

  • Кировоградская область – 187;

  • Луганская область – 177;

  • Львовская область – 739;

  • Николаевская область – 446;

  • Одесская область – 848;

  • Полтавская область – 924;

  • Ривненская область – 489;

  • Сумская область – 295;

  • Тернопольская область – 249;

  • Харьковская область – 408;

  • Херсонская область – 107;

  • Хмельницкая область – 493;

  • Черкасская область – 730;

  • Черновицкая область – 207;

  • Черниговская область – 386

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Коронавирус и вакцинация в Украине.
Ситуация с коронавирусом в Украине на 4 декабря.

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