В Украине за сутки коронавирусом заболели более 13 тыс. человек, умерли 436 пациентов
За минувший день, 3 декабря, в Украине выявлено 13 206 новых случаев коронавируса, умерли от него 436 пациентов. Среди новых зараженных за сутки 1196 детей и 200 медработников.
Были госпитализированы с COVID-19 или подозрениями на него 2764 человека. Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирусом заболели уже 3 490 855 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Победить болезнь смогли 3 041 385 пациентов (+22 765 за сутки), а умерли 88 002 человека (+436 летальных случаев за день).
В течение пятницы, 3 декабря, в Украине сделали 216 129 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 75 557 граждан, а завершили иммунизацию 140 572 человека. Всего с начала кампании вакцинации в стране сделали уже 25 375 687 уколов, полностью привиты 11 690 062 человека, а первую дозу получили 13 685 625.
Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1588), Полтавской (924), Одесской (848) и Донецкой (816) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1588;
Винницкая область – 530;
Волынская область – 561;
Днепропетровская область – 770;
Донецкая область – 816;
Житомирская область – 454;
Закарпатская область – 301;
Запорожская область – 499;
Ивано-Франковская область – 331;
Киевская область – 671;
Кировоградская область – 187;
Луганская область – 177;
Львовская область – 739;
Николаевская область – 446;
Одесская область – 848;
Полтавская область – 924;
Ривненская область – 489;
Сумская область – 295;
Тернопольская область – 249;
Харьковская область – 408;
Херсонская область – 107;
Хмельницкая область – 493;
Черкасская область – 730;
Черновицкая область – 207;
Черниговская область – 386
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области ожидается рост заболеваемости COVID-19. Врачи назвали причины резкого ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.