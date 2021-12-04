В Норвегии зафиксировали самую массовую вспышку штамма Омикрон в Европе: заболевшие праздновали Рождество

В Европе зафиксировали самую большую вспышку нового COVID-штамма Омикрон на пределами Южно-Африканской Республики. В столице Норвегии Осло этот вариант коронавируса выявили по меньшей мере у 13 человек.

Количество заболевших может возрасти до 60, передает CNN. Такой гипотезой поделился старший врач Норвежского института общественного здравоохранения Пребен Аавитсланд. Он считает, что заразиться Омикроном могла половина из 120 гостей рождественской вечеринки, которая и стала эпицентром распространения вируса.

Мероприятие состоялось в прошлую пятницу, 26 ноября. Праздник организовала компания Scatec, которая занимается возобновляемыми источниками энергии,. У фирмы есть предприятия в Южной Африке, где вариант Омикрон был обнаружен впервые.

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Известно, что как минимум один участник вечеринки вернулся накануне из ЮАР. При этом сообщается, что все гости мероприятия были полностью вакцинированы, а при входе также предъявляли отрицательный тест на коронавирус.

У всех заболевших участников праздника нет серьезных симптомов COVID-19, обошлось без госпитализации. Кроме них Омикрон выявили еще у четверых людей в Норвегии, которые не связаны с этой вспышкой болезни.

"Вспышка побудила норвежское правительство вновь ввести некоторые общенациональные ограничения для сдерживания распространения COVID-19", – сказано в сообщении.

Добавим, что многие европейские страны уже приняли решение об отмене или ограничении мероприятий, приуроченных к Рождеству. Такой же позиции придерживаются и отдельные компании по всей Европе.

Напомним, что для штамма Омикрон характерна не только хроническая усталость. Врачи из ЮАР, откуда распространился новый вариант, назвали и другие его симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Штамм Омикрон обнаружили уже в 38 странах , однако доминирующим остается Дельта, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

В Южно-Африканской Республике заявили о начале четвертой волны заболеваемости коронавирусом из-за штамма Омикрон . Его выявили в семи из девяти провинций страны.

В ВОЗ считают, что в борьбе с Омикроном ограничение поездок может только помочь выиграть время. Страны призвали усилить вакцинальную кампанию для борьбы с новой волной заболеваемости.