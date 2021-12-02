Не только хроническая усталость: в ЮАР перечислили все симптомы штамма Омикрон

Симптомы нового штамма коронавируса Омикрон несколько отличаются от симптомов, испытуемых пациентом во время заболевания коронавирусом штамма Дельта. Среди зафиксированных проявлений болезни – лихорадка, ночная потливость и ощущение усталости.

Как рассказал Еxpress, в Великобритании растет число выявленных случаев заражения инфекцией, вызванной штаммом Омикрон. Британские ученые считают, что данный штамм требует наблюдения и говорить точно о его характере и силе поражения организма можно будет позже.

Издание написало, что активно наблюдают за штаммом Омикрон в ЮАР, где были выявлены первые случаи заболевания ним. Согласно предварительным сведениям, штамм не вызывает тяжелую форму заболевания.

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Так, доктор Анжелика Кутзи, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, которая первая забила тревогу по поводу нового штамма, сказала корреспондентам, что симптомы COVID-19, связанные с Омикроном, и которые до сих пор наблюдали медики, были "чрезвычайно легкими".

В частности, Кутзи рассказала, что пациент, которого она наблюдала со штаммом Омикрон, заявил о очень большой усталости, которую он испытывал на протяжении нескольких дней.

Медик добавила, что у пациента не было болей в горле, но он жаловался на "першение в горле".

Ее коллега Унбен Пиллэй, терапевт, отметил, что "это еще только начало", но случаи, которые он наблюдал, были легкими.

"Мы наблюдаем пациентов с лихорадкой, ночной потливостью и сильными болями в теле", – сказал он.

Доктор отметил, что у пациентов с симптомами Омикрона также не было стойкого кашля или потери вкуса или запаха – симптомов, обычно связанных с предыдущими штаммами COVID-19.

Медики предположили, что одна из причин таких разных симптомов по сравнению с вариантом Дельта может быть связана с изменениями в способе взаимодействия вируса с иммунными клетками человека.

"Многие общие симптомы болезни, такие как лихорадка или насморк, в первую очередь вызваны нашим иммунным ответом на инфекции, а не прямым повреждением, вызванным вирусами или бактериями. Различия в наших иммунных реакциях также могут объяснить, почему два человека не обязательно испытывают одни и те же симптомы, если они инфицированы одним и тем же вирусом или вариантом", – сказали специалисты.

Известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что потребуется еще несколько недель, чтобы понять, как этот вариант может повлиять на диагностику, терапию и вакцины.

По предварительным данным ВОЗ, штамм имеет повышенный риск повторного заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач рассказал, когда штамм Омикрон может попасть в Украину.