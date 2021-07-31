Заявление ВОЗ об угрозе штамма Дельта и почти 100 тыс. заболевших в США. Хроника коронавируса на 31 июля

По состоянию на субботу, 31 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 198 млн человек. За минувший день выявили 643 006 новых инфицированных, умерли еще 9 360. Всего от болезни скончались более 4,2 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 178,9 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (99,4 тыс.), Индии (41,4 тыс.) и Индонезии (41,1 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 251 869 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 930 человек, а 2 186 353 вылечились.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует в отдельных случаях прививать детей с 12 лет против COVID-19 . Это будет разрешено уже со следующей недели.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сравнили штамм коронавируса Дельта с ветряной оспой по заразности. Также он может вызвать более тяжелое течение заболевания.

На Олимпиаде в Токио подтверждены уже 246 случаев заражения коронавирусом . За минувшие сутки заболел еще 21 человек, среди новых инфицированных нет спортсменов, только персонал.

Мир рискует потерять успехи в борьбе с COVID-19, которые были достигнуты с большим трудом, из-за распространения штамма Дельта. Вариант выявили уже в 132 странах, он стал доминирующим. При этом одобренные ВОЗ вакцины остаются эффективными, заявили в организации.