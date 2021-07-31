В Украине за сутки коронавирусом заболели более 900 человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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В Украине за сутки коронавирусом заболели более 900 человек

По состоянию на утро субботы, 31 июля, в Украине официально подтверждено 2 252 785 случаев коронавирусной инфекции. Из них 916 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 61 ребенок и 43 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 945 человек (+15 за сутки), выздоровели 2 186 863 (+510 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 486 пациентов.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР – 20 659 человек;

  • методом ИФА – 7 895 человек;

  • экспресс-тестами – 13 992 человека.

За минувший день в Украине сделали 150 080 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 88 219 граждан, а завершили иммунизацию 61 861 украинец.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

  • Киев – 176

  • Винницкая область – 9

  • Волынская область – 6

  • Днепропетровская область – 56

  • Донецкая область – 73

  • Житомирская область – 27

  • Закарпатская область – 11

  • Запорожская область – 29

  • Ивано-Франковская область – 22

  • Киевская область – 39

  • Кировоградская область – 17

  • Луганская область – 27

  • Львовская область – 48

  • Николаевская область – 22

  • Одесская область – 85

  • Полтавская область – 28

  • Ривненская область – 12

  • Сумская область – 34

  • Тернопольская область – 17

  • Харьковская область – 70

  • Херсонская область – 15

  • Хмельницкая область – 41

  • Черкасская область – 13

  • Черновицкая область – 19

  • Черниговская область – 20

Коронавирус и вакцинация в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что Украина может избежать введения жестких карантинных ограничений или нового локдауна. Он назвал условие, при котором это возможно.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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