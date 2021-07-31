В Украине за сутки коронавирусом заболели более 900 человек

По состоянию на утро субботы, 31 июля, в Украине официально подтверждено 2 252 785 случаев коронавирусной инфекции. Из них 916 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 61 ребенок и 43 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 945 человек (+15 за сутки), выздоровели 2 186 863 (+510 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 486 пациентов.

За сутки протестировано:

методом ПЦР – 20 659 человек;

методом ИФА – 7 895 человек;

экспресс-тестами – 13 992 человека.

За минувший день в Украине сделали 150 080 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 88 219 граждан, а завершили иммунизацию 61 861 украинец.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.

Количество новых случаев в регионах за сутки:

Киев – 176

Винницкая область – 9

Волынская область – 6

Днепропетровская область – 56

Донецкая область – 73

Житомирская область – 27

Закарпатская область – 11

Запорожская область – 29

Ивано-Франковская область – 22

Киевская область – 39

Кировоградская область – 17

Луганская область – 27

Львовская область – 48

Николаевская область – 22

Одесская область – 85

Полтавская область – 28

Ривненская область – 12

Сумская область – 34

Тернопольская область – 17

Харьковская область – 70

Херсонская область – 15

Хмельницкая область – 41

Черкасская область – 13

Черновицкая область – 19

Черниговская область – 20

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что Украина может избежать введения жестких карантинных ограничений или нового локдауна. Он назвал условие, при котором это возможно.