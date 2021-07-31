В Украине за сутки коронавирусом заболели более 900 человек
По состоянию на утро субботы, 31 июля, в Украине официально подтверждено 2 252 785 случаев коронавирусной инфекции. Из них 916 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 61 ребенок и 43 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 945 человек (+15 за сутки), выздоровели 2 186 863 (+510 за сутки). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. Были госпитализированы 486 пациентов.
За сутки протестировано:
методом ПЦР – 20 659 человек;
методом ИФА – 7 895 человек;
экспресс-тестами – 13 992 человека.
За минувший день в Украине сделали 150 080 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 88 219 граждан, а завершили иммунизацию 61 861 украинец.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (176), Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70) и Днепропетровской (56) областях.
Количество новых случаев в регионах за сутки:
Киев – 176
Винницкая область – 9
Волынская область – 6
Днепропетровская область – 56
Донецкая область – 73
Житомирская область – 27
Закарпатская область – 11
Запорожская область – 29
Ивано-Франковская область – 22
Киевская область – 39
Кировоградская область – 17
Луганская область – 27
Львовская область – 48
Николаевская область – 22
Одесская область – 85
Полтавская область – 28
Ривненская область – 12
Сумская область – 34
Тернопольская область – 17
Харьковская область – 70
Херсонская область – 15
Хмельницкая область – 41
Черкасская область – 13
Черновицкая область – 19
Черниговская область – 20
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской заявил, что Украина может избежать введения жестких карантинных ограничений или нового локдауна. Он назвал условие, при котором это возможно.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.