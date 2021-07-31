Можно ли избежать нового локдауна в Украине: врач назвал ключевое условие
Введения жестких карантинных ограничений или локдауна можно избежать при определенных условиях. Главное из них – добрая воля самих граждан, которым нужно решиться на вакцинацию.
Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской. "Наши граждане могут так сделать, что в их городах не будет локдаунов, если в ближайший месяц они пойдут и сделают прививку", – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).
"Если мы этого не сделаем, то готовьтесь к довольно жесткому локдауну", – предупредил медик.
Он добавил, что, в отличие от предыдущих локдаунов, теперь в Украине есть способ уменьшить уровень заболеваемости и при этом не предпринимать радикальных мер. Это вакцинация.
"Когда у нас не было вакцин, мы ничем не могли остановить вспышки, тогда локдаун был единственным способом замедлить развитие пандемии. Сейчас есть средство, которое действительно может остановить прирост. Но мы почему-то не используем его эффективно", - констатировал Донской.
Он добавил, что Украине следовало бы принять и другие меры для уменьшения риска распространения Дельта-штамма коронавируса. В частности, не следует проводить массовых мероприятий вроде крестного хода в день Крещения Украины-Руси, а также закрыть границы со странами, в которых этот штамм стремительно распространяется.
"Если мы и дальше будем проводить крестные ходы, то мы существенно ускорим приход этой вспышки. Если же мы более-менее будем придерживаться изоляции, мы замедлим попадание Дельта-штамма в Украину. Если мы закроем границы с Россией и Индией, мы замедлим попадание больных к нам и будем иметь больше времени", – подчеркнул он.
Как писал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин предположил, что в Украине может быть введен локдаун. Его основанием может быть резкий рост заболеваемости коронавирусом.
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