Президент Израиля получил третью дозу вакцины от коронавируса. Фото и видео
В Израиле стартовала вакцинация населения старше 60 лет третьей дозой препарата от Pfizer/BioNTech. Уколы уже получили президент страны Ицхак Герцог и его супруга.
Их вакцинировали в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане, недалеко от Тель-Авива, пишет Reuters. Соответствующее фото из больницы глава государства опубликовал в Twitter.
"Протяни руку и сделай прививку!" – написал Герцог.
Президент отметил, что гордится тем, что Израиль стал первопроходцем среди государств мира в вопросе применения третьей дозы вакцины. Вместе с ним на процедуре иммунизации присутствовал и премьер-министр Нафтали Беннет. Он сказал о том, что ревакцинация важна для успешной борьбы с пандемией COVID-19.
В Израиле выразили надежду на то, что такие меры относительно вакцинации в будущем помогут избежать новой волны массовой изоляции, что обычно приводит к значительным убыткам для экономики.
Премьер Нафтали Беннет пообещал, что Израиль будет делиться всеми данными насчет повторной иммунизации населения.
Напомним, Израиль стал первой страной в мире, где решились на вакцинацию третьей дозой. Прививки там предлагают делать людям старше 60 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ВОЗ категорически выступили против введения третьей дозы вакцины от коронавируса. При этом в ряде стран, включая Израиль, настаивали на этом, отмечая, что еще один укол поможет защитить иммунизированных от новых штаммов COVID-19.
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