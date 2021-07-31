Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19 за сутки: ситуация в регионах
В субботу, 31 июля, Киев традиционно стал лидером по количеству новых случаев COVID-19, выявленных за сутки. За минувший день в столице заболели 176 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом в Киеве за сутки от коронавируса умер один человек, а победили болезнь – 123.
Много новых инфицированных также в Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70), Днепропетровской (56) и Львовской (48) областях. Отметим, что на Львовщине за последние сутки коронавирус унес четыре жизни, на Днепропетровщине и Кировоградщине – по три.
Меньше всего новых случаев заражения на протяжение 30 июля выявили в Волынской (6), Винницкой (9), Закарпатской (11), Ривненской (12) и Черкасской (13) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 176 случаев;
Винницкая область – 9 случаев;
Волынская область – 6 случаев;
Днепропетровская область – 56 случаев;
Донецкая область – 73 случая;
Житомирская область – 27 случаев;
Закарпатская область – 11 случаев;
Запорожская область – 29 случаев;
Ивано-Франковская область – 22 случая;
Киевская область – 39 случаев;
Кировоградская область – 17 случаев;
Луганская область – 27 случаев;
Львовская область – 48 случаев;
Николаевская область – 22 случая;
Одесская область – 85 случаев;
Полтавская область – 28 случаев;
Ривненская область – 12 случаев;
Сумская область – 34 случая;
Тернопольская область – 17 случаев;
Харьковская область – 70 случаев;
Херсонская область – 15 случаев;
Хмельницкая область – 41 случай;
Черкасская область – 13 случаев;
Черновицкая область – 19 случаев;
Черниговская область – 20 случаев.
Напомним, в Украине официально подтверждено 2 252 785 случаев коронавирусной инфекции. Из них 916 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 61 ребенок и 43 медработника.
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