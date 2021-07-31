Киев стал лидером по количеству новых случаев COVID-19 за сутки: ситуация в регионах

В субботу, 31 июля, Киев традиционно стал лидером по количеству новых случаев COVID-19, выявленных за сутки. За минувший день в столице заболели 176 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения. При этом в Киеве за сутки от коронавируса умер один человек, а победили болезнь – 123.

Много новых инфицированных также в Одесской (85), Донецкой (73), Харьковской (70), Днепропетровской (56) и Львовской (48) областях. Отметим, что на Львовщине за последние сутки коронавирус унес четыре жизни, на Днепропетровщине и Кировоградщине – по три.

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Меньше всего новых случаев заражения на протяжение 30 июля выявили в Волынской (6), Винницкой (9), Закарпатской (11), Ривненской (12) и Черкасской (13) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 176 случаев;

Винницкая область – 9 случаев;

Волынская область – 6 случаев;

Днепропетровская область – 56 случаев;

Донецкая область – 73 случая;

Житомирская область – 27 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 29 случаев;

Ивано-Франковская область – 22 случая;

Киевская область – 39 случаев;

Кировоградская область – 17 случаев;

Луганская область – 27 случаев;

Львовская область – 48 случаев;

Николаевская область – 22 случая;

Одесская область – 85 случаев;

Полтавская область – 28 случаев;

Ривненская область – 12 случаев;

Сумская область – 34 случая;

Тернопольская область – 17 случаев;

Харьковская область – 70 случаев;

Херсонская область – 15 случаев;

Хмельницкая область – 41 случай;

Черкасская область – 13 случаев;

Черновицкая область – 19 случаев;

Черниговская область – 20 случаев.

Напомним, в Украине официально подтверждено 2 252 785 случаев коронавирусной инфекции. Из них 916 – обнаружены за прошедшие сутки. Среди заболевших 61 ребенок и 43 медработника.

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