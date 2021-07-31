В Черногории решили пускать людей в рестораны по COVID-сертификатам

В Черногории ввели новые правила карантина из-за пандемии коронавируса. Теперь в рестораны и ночные клубы там будут пускать только при наличии COVID-сертификатов с QR-кодом.

Документ должны будут предъявлять люди старше 18 лет, сообщает Radio Slobodna Evropa. Несовершеннолетним нужно иметь при себе сертификат только при посещении дискотек и клубов.

В COVID-сертификате должна содержаться информация о полной вакцинации или получении первой дозы вакцины, выздоровлении от коронавируса или негативном тесте на COVID-19. ПЦР-тест действителен 72 часа, а экспресс-тест на антиген – 48 часов.

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Ограничительные меры касаются в том числе и туристов. В том случае, если на сертификате нет QR-кода, его нужно подтвердить в любом медицинском учреждении в Черногории.

"Если иностранцы не будут вакцинированы, они смогут, как и граждане Черногории, пройти тест за свой счет и, таким образом, получить наше подтверждение, которое будет необходимо для посещения дискотек, ночных клубов, закрытых кафе и ресторанов", – объяснили в Минздраве.

Такие правила решили ввести, чтобы усилить контроль над местами массового скопления людей, где в основном собирается молодежь. Отметим, что именно эта категория населения считается в Черногории наименее вакцинированной и является лидером по заболеваемости.

Первую дозу вакцины в стране получили уже 28,2% населения, а завершили иммунизацию – 24,7%. Добавим, что сейчас из Украины в Черногорию можно въехать без ограничений, согласно данным МИД, никакие тесты не нужны.

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