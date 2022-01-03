Бустерную дозу в Украине могут разрешить для всех желающих, а из-за Омикрона отменили тысячи рейсов. Хроника коронавируса на 3 января

София Закревская
Covid
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Бустерную дозу в Украине могут разрешить для всех желающих, а из-за Омикрона отменили тысячи рейсов. Хроника коронавируса на 3 января

В мире по состоянию на понедельник, 3 января, коронавирусом заболели уже 290,6 млн человек, а умерли от него 5,4 млн пациентов. При этом победить болезнь смогли более 254,5 млн человек.

За сутки было выявлено 828 925 новых случаев COVID-19, лидерами по приросту заболевших стали США (+185 122), Великобритания (+137 583) и Италия (+61 046). За день также зарегистрировано 3075 летальных случаев коронавируса, больше всего в России (811), Вьетнаме (221) и США (164).

Украина же (98) на седьмом месте по смертности в мире и на третьем – в Европе.

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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 674 538 случаев заражения с начала пандемии был подтвержден в Украине, из этого количества 96 187 пациентов умерли, а 3 477 188 человек выздоровели.

  • Привычная жизнь, как до коронавируса, может вернуться уже в апреле 2022 года, так как COVID-19 ослабевает и к тому времени может превратиться в просто "еще одну причину простуды". Такой прогноз сделал британский эксперт по здравоохранению.

  • В Минздраве Израиля считают, что в ближайшие три недели заболеваемость COVID-19 в стране дойдет до рекордных показателей из-за распространения нового штамма Омикрон. А результатом вспышки может стать коллективный иммунитет.

Главное за 3 января:

  • В Южной Корее подтвердили два первых случая смерти, связанных со штаммом коронавируса Омикрон.

  • Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в ближайшее время в стране могут разрешить получение бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих. На данный момент их уже рекомендовали для категории 60+, ожидается приказ Минздрава.

  • За минувшие сутки в мире отменили более четырех тысяч авиарейсов, больше всего в США. Также задержали 11,2 тысячи рейсов. Причиной стало распространение штамма Омикрон.

  • Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. У него наблюдаются легкие симптомы болезни, отмечается, что глава Пентагона полностью привит и получил ревакцинальную дозу.

  • В Израиле начали вакцинировать людей от COVID-19 четвертой дозой. Прививка на данный момент предусмотрена для людей старше 60 лет и медперсонала, а после получения последнего укола должно пройти четыре месяца.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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