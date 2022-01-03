В Украине за сутки с COVID-19 в больницы попали 1168 человек: статистика на 3 января
В Украине по состоянию на утро понедельника, 3 января, выявлено уже 3 676 342 случая коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 1804 зараженных, из них 97 – это дети, а 27 – медработники. Такое небольшое количество новых случаев может быть связано с новогодними праздниками.
Всего за день в Украине на COVID-19 протестировали всего 17 437 человек, а с этим диагнозом или подозрениями на него госпитализировали 1168 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Отметим, что днем ранее, 1 января, в больницу с коронавирусом не попал ни один человек. Теперь же количество госпитализаций, по данным Минздрава, резко возросло.
За сутки в стране от коронавируса умерли 114 пациентов, а 2537 человек смогли победить болезнь. Всего с начала пандемии в Украине уже 96 301 летальный случай COVID-19 и 3 479 725 выздоровевших.
Вакцинация от коронавируса
За минувший день в Украине не сделали ни одной прививки, поскольку 1 и 2 января центры и пункты иммунизации населения не работали.
Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделали уже 28 457 565 уколов. Полностью вакцинированы 13 734 741 человек, первую дозу получили 14 713 309 украинцев, дополнительную – 4063, а бустерную – 5452.
Ситуация в Европе
В Италии тем временем начался ажиотаж на прививки от COVID-19 после того, как правительство объявило о масштабных ограничениях для непривитых в период с 10 января по 31 марта. В центры вакцинации по всей стране выстроились длинные очереди.
Всего на территории Европы с начала пандемии было выявлено уже более 100 миллионов случаев коронавируса. Страны массово били рекорды заболеваемости из-за распространения штамма Омикрон, некоторые государства начали снова ужесточать карантин.
Количество заболеваний в регионах Украины за сутки:
Киев – 532;
Винницкая область – 55;
Волынская область – 30;
Днепропетровская область – 92;
Донецкая область – 66;
Житомирская область – 18;
Закарпатская область – 51;
Запорожская область – 30;
Ивано-Франковская область – 60;
Киевская область – 111;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 4;
Львовская область – 112;
Николаевская область – 26;
Одесская область – 64;
Полтавская область – 104;
Ривненская область – 19;
Сумская область – 37;
Тернопольская область – 79;
Харьковская область – 72;
Херсонская область – 39;
Хмельницкая область – 20;
Черкасская область – 56;
Черновицкая область – 59;
Черниговская область – 21
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, британский эксперт по здравоохранению спрогнозировал, что привычная жизнь, как до коронавируса, может вернуться уже в апреле 2022 года.
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