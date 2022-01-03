В Украине за сутки с COVID-19 в больницы попали 1168 человек: статистика на 3 января

София Закревская
Covid
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В Украине за сутки с COVID-19 в больницы попали 1168 человек: статистика на 3 января

В Украине по состоянию на утро понедельника, 3 января, выявлено уже 3 676 342 случая коронавируса. За минувшие сутки прибавилось 1804 зараженных, из них 97 – это дети, а 27 – медработники. Такое небольшое количество новых случаев может быть связано с новогодними праздниками.

Всего за день в Украине на COVID-19 протестировали всего 17 437 человек, а с этим диагнозом или подозрениями на него госпитализировали 1168 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что днем ранее, 1 января, в больницу с коронавирусом не попал ни один человек. Теперь же количество госпитализаций, по данным Минздрава, резко возросло.

За сутки в стране от коронавируса умерли 114 пациентов, а 2537 человек смогли победить болезнь. Всего с начала пандемии в Украине уже 96 301 летальный случай COVID-19 и 3 479 725 выздоровевших.

Видео дня

Вакцинация от коронавируса

За минувший день в Украине не сделали ни одной прививки, поскольку 1 и 2 января центры и пункты иммунизации населения не работали.

Всего с начала вакцинальной кампании в стране сделали уже 28 457 565 уколов. Полностью вакцинированы 13 734 741 человек, первую дозу получили 14 713 309 украинцев, дополнительную – 4063, а бустерную – 5452.

Ситуация в Европе

В Италии тем временем начался ажиотаж на прививки от COVID-19 после того, как правительство объявило о масштабных ограничениях для непривитых в период с 10 января по 31 марта. В центры вакцинации по всей стране выстроились длинные очереди.

Всего на территории Европы с начала пандемии было выявлено уже более 100 миллионов случаев коронавируса. Страны массово били рекорды заболеваемости из-за распространения штамма Омикрон, некоторые государства начали снова ужесточать карантин.

Количество заболеваний в регионах Украины за сутки:

  • Киев – 532;

  • Винницкая область – 55;

  • Волынская область – 30;

  • Днепропетровская область – 92;

  • Донецкая область – 66;

  • Житомирская область – 18;

  • Закарпатская область – 51;

  • Запорожская область – 30;

  • Ивано-Франковская область – 60;

  • Киевская область – 111;

  • Кировоградская область – 47;

  • Луганская область – 4;

  • Львовская область – 112;

  • Николаевская область – 26;

  • Одесская область – 64;

  • Полтавская область – 104;

  • Ривненская область – 19;

  • Сумская область – 37;

  • Тернопольская область – 79;

  • Харьковская область – 72;

  • Херсонская область – 39;

  • Хмельницкая область – 20;

  • Черкасская область – 56;

  • Черновицкая область – 59;

  • Черниговская область – 21

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Ситуация с коронавирусом в Украине на 3 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский эксперт по здравоохранению спрогнозировал, что привычная жизнь, как до коронавируса, может вернуться уже в апреле 2022 года.

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