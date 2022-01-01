Когда возобновят работу центры вакцинации от COVID-19 в Украине: названа дата

Елена Расенко
Covid
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Когда возобновят работу центры вакцинации от COVID-19 в Украине: названа дата

Центры и пункты вакцинации населения от коронавирусной инфекции не будут работать в Украине 1 и 2 января 2022 года. Свою работу они приостановили из-за новогодних праздников, и снова откроются 3 января.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в Facebook, в первые дни после празднования Нового года ведомство решило позволить отдохнуть медицинским работникам. Узнать график работы и записаться на прививку можно на сайте или через контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

"1 и 2 января центры/пункты вакцинации будут закрыты. Приходите на прививку с 3 января, а контакты и перечень ближайших мест для вакцинации ищите на https://vaccination.covid19.gov.ua/list", – сказано в сообщении.

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Известно, что в Украине созданы более 1,4 тысяч мобильных бригад, более 3,3 тысяч пунктов прививки и более 500 центров вакцинации.

Как сообщили в Минздраве, 30 декабря в Украине сделали 101 705 прививок от COVID-19. Первую дозу получили 27 065 человек, полностью иммунизованы – 72 834 Кроме того, дополнительную дозу получили 578 человек, а бустерную дозу – 1 228 человек.

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