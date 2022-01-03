В Италии одобрили таблетки Merck от COVID-19: 'Молнупиравир' поступит в продажу уже с 4 января

В Италии одобрили таблетки компании Merck & Co, используемые для лечения коронавируса. Речь идет о препарате "Молнупиравир", он поступит в продажу со вторника, 4 января.

Решение было принято научно-технической комиссией итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) 30 декабря, передает издание La Repubblica. "Молнупиравир" – один из самых перспективных противовирусных препаратов на фармацевтическом рынке.

Препаратом будут лечить пациентов, у которых симптомы коронавируса проявились недавно, и кто не попал из-за заболевания в больницу. То есть его будут назначать людям с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, и у которых есть риски для развития тяжелой формы заболевания.

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Как пишет издание, Италия закупила 50 тысяч доз лекарства.

"Молнупиравир" – пероральный противовирусный препарат, применение которого показано в течение пяти дней с момента появления симптомов. Это первый препарат такого типа, разрешенный для лечения коронавируса в Италии. Продолжительность курса лечения, заключающегося в приеме 4 таблеток по 200 миллиграммов 2 раза в день, составляет 5 дней.

Препарат снижает способность коронавируса реплицироваться в клетках организма, тем самым замедляя дальнейшее развитие COVID-19. Препарат не планируют применять в качестве профилактического средства, его будут назначать уже инфицированным взрослым людям. Одно из преимуществ лекарства – его можно самостоятельно принимать дома, но по предварительной рекомендации врача.

Согласно результатам третьей фазы тестирования, препарат от компании Merck наполовину снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса. Только 7,3% COVID-пациентов, которые принимали "Молнупиравир", были госпитализированы или скончались. В группе, получившей плацебо, таких было на порядок больше – 14,1%.

Стоимость препарата составит около 700 долларов за курс. В компании ранее заявляли, что планировали изготовить около 10 миллионов курсов таблеток к концу 2021 года.

По информации Национальной медицинской библиотеки США, "Молнупиравир" это первый пероральный противовирусный препарат прямого действия, который продемонстрировал свою высокую эффективность в уменьшении воздействия SARS-CoV-2 и вирусной РНК. К тому же препарат легко переносится и практически не имеет противопоказаний.

Представители компании Merck рекомендовали беременным и кормящим грудью не принимать таблетки из-за потенциальных рисков, включая возможную токсичность и врожденные патологии. Фармацевтическая компания предложила женщинам в детородном возрасте использовать контрацептивы во время приема "Молнупиравира".

Министерство здравоохранения Украины подписало соглашение на закупку препарата "Молнупиравир". Планируется закупить 300 тысяч курсов и применять его для лечения коронавируса в первые дни заболевания, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы планируем закупить 300 тысяч курсов "Молнупиравира" и применять его для лечения коронавируса в первые дни заболевания, чтобы предотвратить тяжелое течение болезни", – подчеркнул глава Минздрава.

По словам министра, на сегодняшний день многие страны ЕС, а также США уже зарегистрировали этот препарат. Его преимущественно используют для лечения пациентов, находящихся в группе риска.

Ляшко подчеркнул, что лекарство должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии возник ажиотаж на прививки от COVID-19 после того, как правительство объявило о масштабных ограничениях для непривитых в период с 10 января по 31 марта. В центры вакцинации по всей стране выстраиваются длинные очереди.