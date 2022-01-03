В Италии поднялся ажиотаж из-за вакцинации: центры переполнены, всюду огромные очереди

В Италии возник ажиотаж на прививки от COVID-19 после того, как правительство объявило о масштабных ограничениях для непривитых в период с 10 января по 31 марта. В центры вакцинации по всей стране выстраиваются длинные очереди.

Как пишет La Repubblica, в Лечче в очереди за прививкой дошло до драки, из-за чего на место были вызваны военные-карабинеры. В Пьемонте 1 января за вакциной образовалась очередь из 600 человек.

А в Лигурии за три дня было введено 5 тысяч доз. Кроме того, в Тоскане на региональном портале на вакцинацию записаны более 18 тысяч человек.

Как известно, в конце декабря власти Италии объявили о масштабных ограничениях для непривитых и не переболевших граждан, которые начнут действовать с 10 января.

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Их не будут допускать в большинство заведений, гостиницы, курорты, транспорт, к празднованию массовых мероприятий (например свадеб). Доступ получат лишь те, кто получил полный курс вакцинации или недавно переболел.

Кроме того, до конца января 2022 года запрещаются любые вечеринки и концерты, в транспорте и общественных заведениях обязательным будут не маски, а респираторы FFP2.

В общественных помещениях пространство можно будет заполнять не более чем на 35%, на улице – до 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Италии зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом. За сутки заболели более 144 тысяч человек.