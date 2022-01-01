В Италии рекорд новых больных ковидом: 144 тысячи за сутки
За прошедшие сутки, 31 декабря, в Италии зарегистрировали рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Министерство здравоохранения сообщило о более чем 144 тысячах новых больных. Этот показатель является самым высоким в стране с начала пандемии коронавируса.
Также в стране за последние 24 часа от COVID-19 умерло 155 человек. Об этом сообщает издание Dpa International.
Примечательно, что до середины декабря ежедневное количество случаев заболевания в Италии было ниже 30 тысяч в сутки, но во время праздничного сезона их число резко возросло. Впрочем и тестов на коронавирус было проведено больше, чем когда-либо – около 1,1 миллиона тестов.
По данным портала Worldometers, за все время пандемии в Италии зарегистрировано более 6,2 миллиона случаев COVID-19. Побороли недуг около 5,1 миллиона итальянцев, однако более 137 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.
Отметим, что в связи с "эффектом цунами", который новый штамм коронавируса Омикрон произвел в Италии, в стране продолжают ужесточать и без того строгие карантинные меры. Так, с 10 января непривитые граждане не смогут воспользоваться транспортом, посетить заведения общественного питания и любые массовые мероприятия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
власти Италии изменили карантинные ограничения. Они, в частности, будут касаться невакцинированных граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом. Их обяжут проходить двухнедельную самоизоляцию;
в Италии впервые за все время пандемии коронавируса за сутки выявлено более 50 тысяч новых случаев COVID-19. Эксперты призывают итальянцев активнее вакцинироваться, а тем, кто уже получил две дозы препарата, делать третью.
Напомним, ужесточает карантинные требования и Франция. В частности, в Париже из-за новой вспышки заболеваний COVID-19, вызванной штаммом Омикрон, с 31 декабря снова стало обязательным ношение защитных масок на улицах. За несоблюдение правила грозит штраф в размере €135. Соблюдение данного требования будет строго контролироваться правоохранителями.
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